Hidalgo llevará programa educativo a migrantes

Hidalgo será una de las primeras entidades en contar con un programa de Educación Básica en Línea (EBEL).

El objetivo es acercar a las hijas e hijos de los migrantes una plataforma donde puedan cursas sus estudios en cualquier parte del mundo.

Lee también en LSR Hidalgo: Carece 61.8% de hogares hidalguenses de internet

La plataforma digital contará con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEPH), así como con los planes y programas de estudios basados en esta.

A través de EBEL, los migrantes tendrán acceso a estudiar desde primero de primaria hasta tercero de secundaria.

Lee también en LSR Hidalgo: Becas para huérfanos por la tragedia de Tlahuelilpan

También se les facilitará un curso intensivo de inglés que cumplirá con los requerimientos educativos básicos, de acuerdo con los estándares establecidos por el estado de Texas y que otorgará validez oficial tanto en Estados Unidos como en México.

El programa es resultado de la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno hidalguense y The American Institute of the Gifted and Talented, dirigida por Windy Fama.













jgp