"Hidalgo ha tenido alternancia, pero no ha gobernado una mujer": Viggiano

Las bases me han elegido cuando he competido, me han dado la mayoría de votos, y he podido representarlos. Yo nunca he sentido dificultades en ese tema de género, pero hay otras mujeres que sí tienen desventaja por la condición de dónde vivimos. Yo vengo de una comunidad, si me hubiera quedado allá, seguramente estaría yo en igual desventaja que muchas otras".