"Hay hartazgo en Huejulta"; Va por Hidalgo cierra filas en torno a Sayonara

HUEJUTLA . - Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD) reafirmaron su respaldo a Sayonara Vargas Rodríguez como candidata de la coalición Va por México por el primer distrito electoral federal con sede en Huejutla.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los presidentes de los tres institutos políticos: Julio Valera Piedras, del PRI; Cornelio García, del PAN, y Ricardo Gómez Moreno, del PRD.

Julio Valera afirmó estar seguro que con sus propuestas Sayonara Vargas ganará. "Este distrito es un emblema para nosotros y venimos a apoyarla, pues sabemos será la futura diputada federal por este distrito de Huejutla", expresó.

"Hoy nos han dicho en cada barrio, en cada colonia, ejido y comunidad, que hay hartazgo de aquellos que llegaron, prometieron y no cumplieron; particularmente, hartazgo de aquellos que hoy se quieren reelegir, que no quisieron y que no pudieron apoyar y defender a la Huasteca y la Sierra", enfatizó el líder priista.

"Celebramos que partidos democráticos, partidos que han estado en su momento en desacuerdo, hoy nos hemos puesto de acuerdo y hemos venido trabajando, semana tras semana, con una propuesta concreta y con una gran candidata con resultados contundentes y sobre todo con una trayectoria innegable", subrayó.

Por su parte, Cornelio García dijo: "si algo me gusta de Sayonara, es que es una persona cercana a la gente, una persona que sabe exactamente lo que va hacer en el Congreso y lo que la Huasteca y la Sierra necesitan.

"El día de hoy venimos a externar el apoyo de los tres partidos políticos, lo hacemos de la manera conjunta, de una manera correcta, sencilla. Quizá anteriormente, no nos podíamos sentar muy cerca; sin embargo, el día de hoy antepusimos a México, porque sabemos que México es primero y después vienen los asuntos personales", añadió.

Gómez Moreno aseveró: "Nuestra candidata Sayonara propone, discute y debate, y establece las condiciones claras de cómo sacar adelante los aspectos importantes para la Huasteca y la Sierra; mandemos un claro mensaje a la Cuarta Transformación para que este 6 de junio seamos una gran mayoría nacional y que quede claro que Sayonara cuenta con todo nuestro respaldo, puntualizó.

Por su parte Sayonara Vargas afirmó que "los huastecos cuando nos unimos ganamos, los huastecos cuando estamos unidos creamos y generamos consensos y alianzas importantes, hoy están tres partidos unidos para un gran proyecto, porque estamos seguros que con la ayuda de todas y todos vamos a ganar con un amplio margen, vamos a generar huella sobre todo aquí en Huejutla".

"Hoy quiero decir a todas las huastecas y serranas que seré una peleadora en el Congreso, voy a estar ahí defendiendo el presupuesto para el estado de Hidalgo, defendiendo cada uno de los programas que nos quitaron", puntualizó.

mai