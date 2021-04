Hay 35 baches en una sola calle del C. Doria

PACHUCA.- Alrededor de 35 baches de diferentes dimensiones están distribuidos en la calle Gral. German Corona del Rosal, una de las principales vialidades para acceder a la colonia Juan C. Doria, ubicada al sur de Pachuca.

A través de un recorrido, la Silla Rota Hidalgo contabilizó este número de hoyos que afectan, principalmente a automóviles y motocicletas que transitan diariamente por la referida vía.

De acuerdo con vecinos del lugar, es muy común que en épocas de lluvias, como las registradas la semana pasada, las calles comiencen a agrietarse y, con el paso de los vehículos, se abran los boquetes.

La zona con más baches se ubica entre las calles Corona del Rosal y Javier Rojo Gómez, donde hay siete baches de grandes dimensiones, por lo que los conductores tienen que reducir su velocidad para evitar afectaciones a sus vehículos.

"Prácticamente en todos lados hay baches, no solo aquí (Juan C. Doria). No por nada se le conoce ´bachuca´ a Pachuca", expresó un taxista metropolitano quien llevó un pasaje a la colonia Juan C. Doria.

Otra intersección con más baches es Corona del Rosal con calle 8, donde el pavimento está muy desgastado y se pueden contabilizar hasta diez agüeros.

En febrero pasado, Sergio Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca, reveló que en la ciudad hay 10 mil calles con baches y reconoció que a su administración no le alcanzará el tiempo para taparlos.

"En infraestructura tenemos una labor titánica. No voy a mentir y les hablaré con la verdad: alrededor de 10 mil calles están minadas, hay cráteres, pero desgraciadamente no voy a poder cumplir con todos y cada uno de ellos (repararlos) porque ni me alcanzará el tiempo para arreglarlo", expresó el edil durante una charla con ciudadanos.

Ante tal franqueza, el edil aseguró que "pondré todo mi empeño" para atender esta problemática pues reconoció que muchos automovilistas han caído en baches con el riesgo de una afectación en las llantas, el rin o las suspensiones".

Fotografías José Antonio Alcaraz

sjl