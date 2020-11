Hasta una familia con un bebé ha pernoctado en refugio de Pachuca

PACHUCA.- Desde personas en situación de calle hasta una familia con un bebé de dos años han sido recibidas en el Refugio Emergente "Techo Invernal" que instaló el Concejo Municipal de Pachuca, informó María Alejandra Castillo Orozco, secretaria de Planeación y Evaluación.

La familia integrada por el padre, la madre y el bebé, dijo, fue un caso extraordinario ya que, si bien, no están en situación de calle, requerían de un lugar para pernoctar en su paso por la capital de Hidalgo.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, la funcionaria municipal señaló que este refugio ubicado en la Plaza Nicandro Castillo, en el centro de la ciudad, tiene como objetivo brindar un espacio caliente, alimentos y servicio médico a quien lo soliciten.

Este caso extraordinario de la familia se presentó la semana pasada. Es algo poco común, ellos tenían la necesidad de pasar la noche y se les brindó el apoyo para que ingresaran al refugio sin problema", indicó Castillo Orozco.

A fin de no invadir su intimidad, a esta familia no se le cuestionó de dónde venían y cuál era su destino, pero solo estuvieron una noche. Reiteró que el objetivo principal es que las personas que no tienen un hogar no pasen frío y lo único que se registra son su nombre y edad.

REFUGIO REGULAR PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Desde hace dos semanas que se habilitó el refugio, se han recibido a 12 personas en situación de calle diariamente, de los cuales solo una es mujer, indicó Castillo Orozco.

A través de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, todas las noches se traslada a las personas en situación de calle al refugio para que no pasen frio y puedan comer algo caliente.

Las 12 personas ubicadas que diariamente son llevados al refugio de manera voluntaria son, principalmente, de la zona centro de la ciudad y de los barrios altos. Además, todos son mayores de edad.

Para nosotros ha sido gratificante contar con este refugio, pues tenemos un acercamiento con estas personas que están en situación de calle, realmente nos dan lecciones de vida y nos abren un panorama para muchos de los gobiernos no quieren ver".

El refugio cuenta con tres carpas, dos destinadas para los hombres y una para mujeres, habilitadas con 25 camastros y cobijas.

Fotografías cortesía del Concejo Municipal de Pachuca





