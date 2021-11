"Hasta febrero no dormiré entre cartones"; don Efraín llegó al refugio invernal

PACHUCA.- Efraín Reyes Serna caminó 30 minutos del Hospital General de Pachuca al Refugio Invernal, que instaló la alcaldía en una bodega ubicada en la colonia Morelos.

La distancia que recorrió no le costó trabajo porque está acostumbrado a andar en la calle. Además, previó llegar temprano para alcanzar una cama.

"Hasta febrero del próximo año no dormiré entre los cartones y al interior de un cajero automático de un banco", dijo el hombre de 66 años, el primero en llegar al alberge que funcionará durante dos meses.

Él es una persona en situación de calle. Desde hace 20 años no tiene un lugar permanente para vivir, en Pachuca no tiene familia; dice que es de la Ciudad de México, la cual dejó para venirse a trabajar.

De tez morena, cabello y barba con canas y de estatura media, el adulto mayor dice que se gana la vida de ayudante en un taller. Vestía ropas viejas: zapatos, gorra y pantalón negro, además de dos sudaderas y una chamarra guinda para cubrirse del frío.





Me gusta estar por el Hospital General y el Seguro (en la colonia Nueva Francisco I. Madero), ahí conozco a unos amigos; aunque por estos rumbos (de la colonia Morelos) trabajo de ayudante en un taller donde hay tornos, fresadoras y taladros de tornillo", comentó Efraín, después de que fue revisado por un médico.

En ese trabajo, dijo, su patrón le llega a pagar 800 pesos la semana, es decir, gana más o menos 3 mil 200 pesos al mes. Además, recibe la pensión universal para personas adultas mayores del gobierno federal; sin embargo, no quiso decir en qué gasta su dinero.

DUERME EN UN CAJERO AUTOMÁTICO

Debido a que no cuenta con una casa, Efraín regularmente pasa la noche dentro de un cajero automático: en el suelo pone unos cartones que pepena de la basura y se tapa con una cobija vieja.

Ahorita me quedaba en un banco, adentro de un cajero. A veces llega la policía y me saca y pues tengo que buscar otro lugar para dormir. Ahorita, con lo de la pandemia ya no nos dejan quedarnos en la central de autobuses", comentó el hombre.

Sin dar muchos detalles, Efraín dijo que, tras la muerte de sus padres, quienes vivían en la Ciudad de México, vino a trabajar a Pachuca. Aquí, dijo, vivía con un hermano; sin embargo, decidió buscar su propia suerte.

Está bien que vuelvan a abrir este refugio. El año pasado también vine y lo bueno es que te dan de comer y te ponen una cama para que puedas pasar la noche. Aunque uno se ponga chamarras, se siente mucho frio y más aquí en Pachuca", narró.

Con la pandemia de covid-19, don Efraín dice que no se ha enfermado, pese a no usar cubrebocas, le resulta incómodo.

"ESTAMOS PARA SERVIRLE"

Fotografías de José Antonio Alcaraz

El refugio invernal está en la calle Camerino Mendoza, casi esquina con El Trabajo, en la colonia Morelos. Ahí llegó Sergio Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca, quien llevaba la misma chamarra de 37 mil 700 pesos que usó en una entrega de cobijas recicladas y por la que recibió diversas críticas.

Que tenga una muy bonita cena. Que sepa que estamos a sus órdenes y que estamos para servirle... estamos a su entera disposición para lo que se le llegue a ofrecer. Con mucho cariño y gusto, en hora buena... lo dejo seguir comiendo ¿está calientito su café?", le dijo el alcalde a don Efraín.

El veterano dice que la calle es dura, pues en ocasiones lo han agredido. Sin embargo, él asegura que junto con sus amigos (otras personas en sus mismas condiciones) se cuidan.

Pues sí es difícil, como todo. Pero qué le podemos hacer, ya estamos aquí y es la vida que nos tocó vivir, por lo mientras vamos a seguir un año más", concluyó.





