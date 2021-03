¿Has sido víctima de extorsiones? Conoce esta app y evítalas

PACHUCA.- En dos meses, en Hidalgo han sido registrados 975 intentos de extorsión, de acuerdo con la información del director general del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), Ricardo Reyes Monzalvo.

Los 10 municipios con mayor registro de casos son: Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Tula, Tizayuca, Tepeji, Ixmiquilpan, Tepeapulco, Actopan y Huichapan.

Derivado de esta problemática, desde el C5i se desarrolló una aplicación móvil para servicio de la ciudadanía: Llamada segura Hidalgo, misma que detecta cuando un número trata de conectar una llamada y, si está en la base de datos, mostrará una alerta en la pantalla del usuario.

La app se encuentra para descarga gratis en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple. De igual forma está habilitado el número telefónico 089, un servicio que opera las 24 horas y atiende en forma inmediata las denuncias.

Es importante también que anotes el numero correctamente de donde te llaman y de forma inmediata lo reportes al 089.

Recuerda que las modalidades con más incidencia son: amenaza de cártel para protección, conocido secuestrado, obtención de datos, derecho de piso, familiar en Estados Unidos pidiendo dinero pues será deportado, premio o regalo, estafa por entrega de un bien, cobro de adeudos, familiar accidentado y autoridad exigiendo dinero por persona detenida.

La aplicación #LlamadaSeguraHidalgo es una herramienta desarrollada por el @C5i_Hidalgo como medida de prevención ante un engaño o extorsión telefónica.



Descárgala en las tiendas de

Google Play: https://t.co/NhVcbefDvy y

App Store: https://t.co/O5g1pP4r2F#HidalgoSeguro pic.twitter.com/dW5QKFNJB5 — Gobierno de Hidalgo (@gobiernohidalgo) March 6, 2021

Las autoridades recomiendan que al recibir alguna llamada de este tipo, no contestar si es de algún número desconocido, mantener la calma, no negociar ninguna cantidad de dinero, no proporcionar información personal y verificar la situación cuando te reporten alguna emergencia familiar.

