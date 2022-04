Harán una velada por Debanhi en Pachuca

PACHUCA.- Aquelarre Cihuacoátl, junto con otros colectivos feministas de Hidalgo, convocan a una velada en memoria de las mujeres asesinas del estado y del país, la cual se realizará el miércoles 27 de abril a las 17:30 horas en la Plaza Juárez en Pachuca.

En la velada se honrará la memoria de la joven Debanhi Escobedo, quien tras 13 día desaparecida, el jueves pasado se encontró su cuerpo sin vida dentro una cisterna en el motel Nueva Castilla, estado de Nuevo León.

"La velada es por nuestras hermanas que ya no están. Esperamos contar con su presencia. Este momento es para estar más unidas que nunca y no permitir que nos falten más. ¡Ya paren de matarnos!", señalan en la invitación.

Para las actividades, las organizadoras piden llevar flores, veladoras y prendas blancas.

DEDICAN PALABRAS A DEBANHI

La agrupación feminista hidalguense dedicó unas palabras por la muerte de la joven Debanhi Escobedo, quien tras asistir a una fiesta, presuntamente, fue abandonada por sus amigas en la reunión, posteriormente abordó un uber, se bajó y no se supo más de ella hasta que su cuerpo fue hallado en una cisterna.

No te conocía, pero me duele tu muerte, no te conocí, pero tu muerte me indigna, me frustra y me hiere. Lamentó lo que te pasó, pero lo que más lamento es todo lo que tuviste que pasar antes de llegar a ese punto y la indiferencia de la autoridad ante la violencia.

Hoy ya no estás tú, pero estamos las demás, todas las mujeres que gritaremos para encontrar justicia, para que tú caso no sea enterrado y tú nombre no sea olvidado. ¡Si tocan a una, respondemos todas!

Los anteriores párrafos fueron compartidos, con el hastage "#JusticiaParaDebanhi" en la página oficial del colectivo feminista hidalguense Aquelarre Cihuacoátl.

