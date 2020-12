Hallan a hombre sin vida en vehículo estacionado en Tulancingo

TULANCINGO.- Un cuerpo fue hallado en el interior de un vehículo en calles de Tulancingo, según el reporte, no presentaba signos de violencia; su cadáver no fue identificado, pero se dio a conocer que no era vecino de la zona.

De acuerdo con el reporte, la mañana de este lunes, vecinos de la calle Sebastián Bach de la colonia Jardines del Sur dieron aviso al personal de seguridad local sobre una persona aparentemente dormida en un automóvil estaba estacionado a fuera de una casa, quien no respondía.

Las unidades de emergencia y elementos de la Policía Municipal arribaron, luego de revisar al sujeto, los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales, además no contaba con huellas de violencia visibles, por lo que suponen se trató de una congestión alcohólica o un infarto.

Personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) acudió al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Los vecinos de la zona relataron que el sujeto había pedido permiso al propietario del auto para descansar en la unidad.

