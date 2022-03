Hackearon a Regina para lucrar con su imagen y vender servicios sexuales

PACHUCA.– A Regina le hackearon su cuenta de Facebook, robaron sus fotografías y las vendieron como contenido explícito, después organizaron encuentros sexuales a su nombre y al menos ocho personas la han buscado para reclamarle por el supuesto servicio.

Desde hace semanas Regina busca recuperar su perfil o borrarlo por completo de redes sociales para evitar que sigan difundiendo su imagen, a partir del robo se triplicó el número de sus seguidores.

Adicional al hackeo, la mujer se ha enfrentado a extorsiones en las que le piden dinero a cambio de regresarle la cuenta, también filtraron sus identificaciones con datos personales.

Regina notificó su caso a la Unidad de Policía Cibernética del Estado de Hidalgo, pero indicó que dicha instancia solo le proporcionaron un link que no le funcionó, por eso ya comenzó los procedimientos legales pertinentes con abogados, toda vez que el delito del que fue víctima encuadra en los supuestos que prevé la Ley Olimpia, aprobada en la entidad el 4 de marzo de 2021.

EL ROBO DE LA CUENTA

El nombre de Regina fue modificado a petición de la entrevistada, quien solicitó resguardar su identidad, pero busca visibilizar su caso para alertar a otras mujeres.

Todo empezó en el trascurso del primer trimestre de 2022, de un día para otro Regina tenía problemas para entrar a su cuenta de Facebook, después cambiaron su correo electrónico, número telefónico y contraseña, hasta que ya no pudo acceder.

Aún desconoce quién o quiénes se apoderaron de su perfil, desde el cual comenzaron a ofertar sus fotografías y luego, encuentros sexuales.

"Me hackearon mi cuenta para lucrar con mi imagen, vendiendo contenido explícito y en un momento llegar a vender servicios sexuales", dijo.

Entre sus chats de Facebook, la mujer almacenó fotografías de su credencial de elector, las cuales también divulgaron.

"Para hacerles creer a las personas que si era yo, estuvieron subiendo una imagen con mi cara y mi INE, la información la tenía guardada justamente en mi red social".

La identificación y datos sobre el lugar donde vive fueron publicados luego de Regina se negó a dar dinero a cambio de que le regresaran el perfil.

A veces tengo temor de que alguien llegue a mi casa, agarraron toda mi información y la estuvieron subiendo, pero al no ver respuesta de su chantaje, siento que fue una especie de venganza".

En un intento de ayudar, los familiares y amigos de la mujer comenzaron a publicar en el muro del perfil robado, pero quien o quienes tiene el dominio de la cuenta solo respondieron con burlas.

"Mi familia se dio cuenta de lo sucedido y empezaron a mandar mensajes y estuvieron subiendo al muro del perfil que ya lo bajaran, lo único que recibió mi familia fueron burlas de la situación, le daban me divierte a las publicaciones y las eliminaban".

EL RECLAMO DE SERVICIOS

Regina no solo ha tenido que lidiar con el robo de su imagen, sino con mensajes que casi a diario le llegan para preguntarle por encuentros sexuales que no ofrece.

También para reclamarle por el depósito de dinero a cuentas bancarias que no le pertenecen. En total son ocho personas las que la han buscado.

Una de ellas obtuvo su contacto y le envió hasta 40 mensajes e incluso un comprobante de pago sobre una transferencia que realizó por 700 pesos.

Regina puntualizó que la cuenta de Facebook ya fue reportada, pero sigue activa e incluso creció en número de amigos, pues antes del hackeo solo tenía mil 400 en su listado, el cual incrementó a 5 mil y continúa creciendo.

La cuenta la llevó reportando desde que me la hackearon, pero sigue creciendo, mientras más tiempo pasa, más crece y siento que más me está perjudicando a mí, varios conocidos que aún están agregados al Facebook me han comentado que los nuevos son señores que comentan mis fotos".

VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL



Regina en compañía de sus abogados ya iniciaron las acciones legales correspondientes para atender el caso y buscar justicia.

Lo anterior, debido a que la mujer consideró que no obtuvo apoyo de la Policía Cibernética de Hidalgo, quien solo le proporcionó un link para intentar recuperar su cuenta.

"En la Policía Cibernética no me dieron gran ayuda, me dieron un link. Solamente ese fue el apoyo, me dijeron que si no podía me esperara a que Facebook me baja la cuenta, pero no hicieron nada más".

El delito del que fue víctima Regina está previsto en el artículo 183 Bis del Código Penal de Hidalgo, numeral que establece que comete violación a la intimidad sexual quien sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo, produzca, publique, difunda, distribuya o comparta a través de cualquier medio conversaciones, imágenes, audios o videos, de carácter o contenido intimo sexual, erótico o pornográfico.

Sin embargo, los asesores legales de Regina explicaron que en su caso hay una agravante por la venta del contenido.

En Hidalgo la violencia digital está penalizada desde hace un año con prisión de tres a seis años y multas de 17 mil 924 a 44 mil 810 pesos.

Esto, luego de que el 4 de marzo de 2021, los legisladores avalaron la reforma y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital y mediática y violación a la intimidad sexual, conocida como Ley Olimpia.

DAÑO PERSONAL

De acuerdo con la ficha técnica de la Ley Olimpia, la violencia digital causa daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a las víctimas como a sus familias.

Actualmente, Regina reconoce que tiene ansiedad y problemas para conciliar el sueño a raíz de la difusión de sus datos personales.

Emocionalmente no estoy bien, tengo que admitirlo, los primeros días estaba demasiado abrumada, me sentía muy mal por tanta cosa, mi mundo se derrumbó en un segundo. Conforme fueron pasando los días, entendí que no debo dejarme tumbar. Estoy como más ansiosa, no he podido dormir, no sé si es por el miedo de que alguien llegue a mi casa mientras estoy durmiendo".

Asimismo, hizo un llamado para que su caso sea atendido por las autoridades procuradoras de justicia y pidió empatía de las personas respecto a casos como el suyo.



"Si ven un caso así, apoyen, ayuden, no dejen sola a esa persona, porque se siente muy feo, no es fácil estar en un proceso así, pero no se queden calladas".









