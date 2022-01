Hace 3 años papá divorciado no puede ver a su hijo, acusa dilación de jueza

PACHUCA.- Por presunta negligencia del personal del Juzgado Cuarto Familiar con sede en Pachuca, un padre de familia inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), tras señalar que no ve a su hijo desde hace tres años y las autoridades no dan resolución a la convivencia con el menor.

Así lo indicó en entrevista Juan Luis Aguilar Sánchez, padre del niño de seis años de edad. El quejoso relató que no puede convivir con el menor ni siquiera mediante videollamada, a pesar de que no cuenta con ninguna restricción judicial, argumentó.

Por ello, la tarde del lunes acudió al organismo autónomo para interponer la queja CDHEH-VG-0073-22 y en la que señaló a la jueza del Juzgado Cuarto, Arminda Araceli Frías Austria, así como a la secretaria de acuerdos, Martha Ivón Hernández Ortiz.

El padre de familia consideró que dentro del asunto en materia familiar 501/2019, ha notado inconsistencias y ejemplificó que cuando se implementaron las convivencias virtuales en el contexto de la pandemia, los cuidadores de su hijo argumentaron que carecían de dispositivos móviles para conectarse.

Hay fotografías dentro del expediente donde mi hijo está en una computadora y está tomando clases en líneas, hay ciertas irregularidades".

De igual manera, indicó que le preocupa la salud de su hijo, tras referir que el expediente del caso explica que el menor requiere tomografías.

Dentro del expediente, la mamá de mi hijo demuestra que tiene un daño donde le tienen que hacer unas tomografías y vecinos del domicilio donde mi hijo vive me han comentado que la abuela me lo golpea y me entra la duda si ese daño en la cabeza fue generado".

Mientras Juan Luis Aguilar ingresó a los trámites de queja en derechos humanos, sus familiares permanecieron afuera de las instalaciones del organismo autónomo con mantas para exigir que se permita la convivencia y previo se manifestaron en instalaciones del Poder Judicial de Hidalgo.





