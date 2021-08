Grace dejó cañerías tapadas y goteras en viviendas; fontaneros hacen su agosto

PACHUCA.- Tras el paso de Grace, en varias partes del estado quedaron anegaciones, algunas fueron en la vía pública y otras dentro de las viviendas. Inundaciones, goteras y cañerías tapadas fueron atendidas por fontaneros, que por servicio cobran por lo menos 600 pesos.

Durante las primeras horas del pasado sábado el huracán tocó tierra y provocó lluvias en varias partes de la entidad, al amanecer la población se dio cuenta de las inundaciones que tenían dentro de sus casas, algunos reportaron salas inundadas, paredes humedecidas, agua que entró por las ventanas que estaban cerradas y otras afectaciones.

En entrevista con LSR Hidalgo, uno de los fontaneros comenta que ellos no son plomeros, se dedican a atender otro tipo de tuberías. No quiso dar su nombre, ni salir en fotografías porque dice, "no tiene ropa adecuada".

En días de lluvia su celular no deja de sonar, él tiene su propio negocio para destapar cañerías y atender inundaciones, explica que ha encontrado de todo, papeles, tierra, hojas, plásticos, todo lo que se cuela por los tubos del desagüe, lo saca para el agua fluya.

Hay de todo, hasta juguetes he visto que los tiran por el drenaje o se les van, es bastante común, algunos tubos están expuestos al aire libre y se llenan de tierra o de hojas, con el viento se atascan y ya me llaman".

Su servicio tiene una garantía de 15 días, que es el tiempo que da para que sus clientes hagan reparaciones o adecuaciones para evitar que se atasque de nuevo, si en ese tiempo se vuelve a tapar y a causar inundaciones, regresa y realiza el trabajo sin costo extra.

Lee también en LSR Hidalgo: Piden apoyo para más de 180 damnificados y 50 viviendas dañadas en Huazalingo

Por servicio él cobra 600 pesos, para realzarlo tiene su propia herramienta, una varilla que se adecua para hacerla más grande según el tamaño que la necesite, en la punta tiene una espiral con la que remueve los sedimentos para desazolvar los canales.

Es como lo que hace Obras Públicas (la secretaría), pero ellos lo hacen con camiones, aquí hay que usar la fuerza de uno, yo no uso guantes porque no me acomodo, pero con eso, debe quedar, hay unos que cuestan más trabajo, pero pues ahí entra el ingenio".

Los días de lluvias es cuando tiene más trabajo de fontanero, dice que durante el transcurso del sábado llevaba nueve servicios, apenas es la una de la tarde. Mientras lo dice, su teléfono vuelve a sonar.

Hasta antes de su hora de comida, ya lleva ganados 5 mil 400 pesos, y seguirá en atención hasta que el día lo permita. Aunque a veces atiende emergencias a la media noche o cuando va saliendo el sol.

Pues ahorita sale esto, poco a poco trabajamos, y el dinero hay que hacerlo estirar, porque no llueve así todos los días, ni hay tantos servicios así a la semana".

20 minutos fueron suficientes para dejar fluir el agua que se acumuló en más de 9 horas de lluvia continua. Tranquilamente toma sus cosas y se aproxima a la puerta, hay más desazolves que hacer.





sjl