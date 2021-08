Gobierno panista “desvieló” Pachuca, Morena trajo desempleo: Baños

PACHUCA.- Durante el debate virtual que organizó la Coparmex Hidalgo entre los candidatos a la presidencia municipal de Pachuca, el abanderado del PRI, Sergio Baños, señaló que la pasada administración panista, que en encabezó Yolanda Tellería, “desvieló” a la ciudad.

Luego de que el candidato del PAN, Andrés Chávez, mencionó que las propuestas de Baños Rubio “representan el pasado… el PRI que todos exigimos que ya se vaya, que no enfrenta al pésimo gobierno federal que tenemos”, el exdirigente municipal del tricolor respondió que Chávez Pumarejo compite por las siglas del partido que gobernó los últimos cuatro años la capital del estado.

“La anterior administración que pertenece a tu partido desgraciadamente desvieló a nuestra ciudad, la dejó en completo estado de abandono en donde vemos una grave problemática de muchísimas cosas”.

En el debate que duró poco más de dos horas y que contó con la participación de ocho de los nueve aspirantes, Sergio Baños también aseguró que el gobierno federal emanado de Morena “ha generado desempleo e incertidumbre en el país”.

“Se arrepienten de haber votado por Morena, porque no están dispuestos a que se sigan perdiendo fuentes de empleo, a que no se le apoye a la inversión, que desgraciadamente no existan medicamentos”.

Leer en LSR Hidalgo: Reactivación, movilidad y señalamientos; así fue el debate en Pachuca

En el mensaje final, el priista defendió la encuesta que se publicó hace unos días, que lo ubica en el primer sitio, un punto arriba de Pablo Vargas de Morena, luego de las críticas del candidato de Movimiento Ciudadano, Rubén Muñoz (que no aparece) y del anuncio del propio Vargas González, de una nueva encuesta que dará a conocer, dijo, el próximo lunes.





mai