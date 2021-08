Gobierno dará suplemento contra covid-19 a personal de salud

ACTOPAN.- El gobernador Omar Fayad Meneses presentó el protocolo de salud con Vita Deyun, un suplemento alimenticio que será administrado al personal médico en la primera línea de combate a covid-19; además, recordó que la administración ha desarrollado al menos otros tres, pero algunos no han funcionado.

El mandatario recordó que el objetivo de estos es tratar el covid-19 o prevenir su sintomatología, pero no lo curan ni pueden ser considerados una vacuna contra éste. Sobre Vita deyun, originario de Jalisco, no garantizó que no haya contagios, sino que permite que el virus no se ancle a las células y no se replique, por lo que los pacientes tendrían una “mejor condición”.

Pero ese rato expliqué de manera sencilla como actúa el virus en el cuerpo, llega y requiere anclarse en la proteína S de tu célula, que es lo que hace este suplemento, que no se ancle”, explicó en su visita al Hospital de Respuesta Inmediata en Actopan.

La administración también probó un protocolo con un anticuerpo denominado Toxilizumab, el cual con el consentimiento de los pacientes fue suministrado para inhibir la inflamación del cuerpo resultado de la respuesta inmune y funcionó.

“Otro protocolo utilizó células madres mesenquimales y mesosomas y exosomas. Todo mundo empezó a decir eso es un frade, que eso no servía. Tampoco dijimos que mataba el virus o que servía de vacuna. Lo que está probado es que funciona para la regeneración celular, muscular y regeneración orgánica”.

Mencionó que el hipoclorito de sodio, que permite purificar agua, también fue utilizado, pero este no resultó.

A esa sustancia le han hecho muchos señalamientos de las grandes bondades que tiene, que yo creo que las puede tener en las dosis, para ciertos pacientes y en ciertos virus, pero no nos funcionó en los pacientes de covid”, externó.

El mandatario también se refirió a las gotas que le recomendó la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero aclaró que éstas tampoco curan el covid-19, sino que son un suplemento alimenticio con alto contenido de vitamina c que refuerza el sistema inmunológico.

El suplemento alimenticio VITA DEYUN lo destinaremos para proteger a nuestro personal médico, como una medida preventiva adicional que se suma a la estrategia de bioseguridad del #OperativoEscudo, el cual mi administración implementó desde el inicio de la epidemia.

Vita Deyun fue desarrollado por un grupo de investigadores mexicanos, cuyo jarabe a base de agua ionizada acondicionado con silimarina, probado en el control de la infección por el virus SARS-CoV-2 en un experimento a nivel celular que arrojó resultados prometedores.

La silimarina es un compuesto natural que deriva de la planta “cardo mariano” y que, en estudios previos, alrededor del mundo, se ha descrito su capacidad para modular la proliferación y la secreción descontroladas de citoquinas; y en otros estudios también se ha descrito que tiene beneficios como agente antiinflamatorio, antifibrótico, inmunomodulador y principalmente antiviral.

Los resultados obtenidos permitieron considerar que la silimarina puede utilizarse como coadyuvante en la modulación de la progresión de la enfermedad, tanto en manejo ambulatorio como en el manejo hospitalario; y como un coadyuvante profiláctico antes de desarrollar la enfermedad por su capacidad para modular la carga viral, siempre y cuando el producto sea administrado rigurosamente cada 12 horas para garantizar su efectividad.

PRUEBAS RÁPIDAS

Tras las críticas recibidas por el uso de cien mil pruebas rápidas, pese a que el gobierno federal no las recomienda, el gobernador sostuvo que en Hidalgo no se utilizan para diagnóstico, sino para control epidemiológico.

Aquí las pruebas rápidas se utilizan para control epidemiológico, para saber cómo se mueve la pandemia en el estado porque reconoce el gobierno de la república, somos de los estados en control”.

Recordó que Hidalgo tienen 14 mil 925 casos de personas infectadas y 2 mil 237 defunciones, que se registran en un sistema “sofisticado” para conocer la incidencia.

La humanidad está esperanzada en una vacuna que aún es un proyecto en manos de algunos los laboratorios. Pensamos que en el corto plazo la vida y salud de los hidalguenses tiene que ser preservada, por eso trabajamos en más protocolos de salud para combatir al #COVID19.









