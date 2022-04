Gobernador de día, DJ de noche: captan a Omar Fayad en antro

PACHUCA.- A través de redes sociales, fueron difundidos varios videos que muestran al gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses en un centro nocturno conocido como antro y lo hizo en compañía de su familia.

Y es que, tras la difusión de los materiales, el mandatario que se enfila al fin de su sexenio publicó en su Twitter personal que disfrutó salir ayer con sus hijos: "Estar con ellos es muy divertido, todos deberíamos hacerlo. #DJFayad".

Disfruté bastante salir con mis hijos Vicky, Anuar y @joseedu92; estar con ellos es muy divertido, todos deberíamos hacerlo. #DJFayad



En esta época vacacional, disfruten de sus seres queridos conviviendo más de cerca. ¡Que sigan teniendo un excelente sábado! — Omar Fayad (@omarfayad) April 16, 2022

De acuerdo con una parte imágenes, se aprecia al titular del Ejecutivo estatal en una mesa de DJ vestido con una playera blanca y operando una consola mientras hace ademanes al ritmo de la música electrónica.

El gobernador Omar Fayad fue captado en un antro de Pachuca "haciéndola" de DJ. El video circula en redes sociales y al parecer fue grabado la noche del viernes. #DJFayad pic.twitter.com/unWiqi71eV — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) April 16, 2022

En otro clip, pero en el mismo sitio, Fayad Meneses comienza a imitar el grito "Eeeeoooo" que la banda británica Queen popularizó en un concierto de 1985 y por el que además el mandatario fue parodiado en un Grito de Independencia.

En otro video el gobernador Omar Fayad imita a Freddie Mercury. El mandatario estatal compartió en su cuenta de twitter que disfrutó salir con sus hijos y acompañó el mensaje con el hashtag #DJFayad pic.twitter.com/RfRwZcjLoS — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) April 16, 2022

Luego comienza un sonar "We will rock you queen" de la misma agrupación y el mandatario continúa haciendo ademanes mientras sigue disfrutando de la música y el ambiente del establecimiento, que se ve rodeado de jóvenes.