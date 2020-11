Ganan ciclistas hidalguenses 18 medallas en campeonato nacional

PACHUCA.- La delegación hidalguense de ciclismo de montaña consiguió 18 preseas en el Campeonato Nacional de la disciplina, el cual se llevó a cabo en el parque ecológico "El Tecúan" en Durango este fin de semana.

Alrededor de 60 ciclistas hidalguenses compitieron en las categorías infantiles, juveniles y élite del Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña, quienes consiguieron seis medallas de oro, siete de plata y cinco de bronce.

Daniela Campuzano Chávez Peón conquistó el primer lugar en la prueba cross country en la categoría élite femenil, ella cruzó la meta de dicha prueba en una hora, 18 minutos y 04 segundos; además, en el short track, la tulancinguense realizó un tiempo de 35 minutos y obtuvo otra primera posición.

Las otras medallas de oro las consiguieron los ciclistas: Jorge Luis Espinoza Gómez en la categoría de principiantes varonil, Andrea Paredes, Regina Herrera en infantil A, Jean Carlo Celaya en infantil B y José Antonio Martínez en intermedios; bajo la dirección de José Antonio Silva, presidente de la Asociación Hidalguense de Ciclismo de Montaña (AHC).

Asimismo, Paula Cisneros Polo, Juan Diego Reséndiz, Braulio Acosta González, Montse Lugo Ortega, Rafael Escárcega Salazar, Noé Benítez Patiño y Harumi Celaya Escárcega ganaron las medallas de plata para Hidalgo.

Y las preseas de bronce fueron obtenidas por Aida Melani Pérez Fernández y Maximiliano Cisneros Polo en la categoría de principiantes; así como Oscar Caballero Tolentino en la infantil C, Hannia Silva Córdova en la juvenil femenil C y Ángel Barrón López en la sub 23.

El Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña tuvo la participación de Chiapas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas.

El Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) informó que los ciclistas hidalguenses continuarán en preparación con las medidas correspondientes de sanidad.

Cabe mencionar que este campeonato es parte del proceso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio y fungiendo como filtro para los eventos internacionales del próximo año.

