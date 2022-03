GALERÍA | Recorrido virtual por el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

PACHUCA.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), llamado así en honor al hidalguense revolucionario, entró en marcha este lunes 21 de marzo de 2022. Ubicado en la base militar Santa Lucía en el Estado de México, es sin duda, un proyecto que por la cercanía beneficiará de igual modo a Hidalgo.

Si no has tenido la oportunidad de visitarlo y no tienes en la mente un plan cercano para viajar, te dejamos una serie de imágenes para que conozcas cada rincón de este nuevo aeropuerto desde la comodidad de tu hogar.

Sean bienvenidos!!! ? pic.twitter.com/EnHY1J9ztc — Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifa_aeropuerto) March 21, 2022

1.-

Así luce el AIFA, y en su interior, en el techo se colocaron banderas de los 32 estados de la República y en medio columnas con información de las salas de abordaje y baños.

2.-

Subiendo las escaleras eléctricas nos encontramos con una zona de juegos infantiles y un imponente calendario azteca.

3.-

Se espera que el AIFA haga 190 mil operaciones aéreas anuales con ayuda de una torre de control de más de 80 metros de altura.

4.-

La terminal de pasajeros cuenta con una superficie de 380 metros cuadrados, se divide en 3 niveles, los cuales tienen 18 módulos y 25 mil metros cuadrados para la zona comercial.

5.-

En su interior y exterior puedes observar las figuras de un mamut, alusivo a los restos de este animal que fueron hallados durante la obra en construcción.

Estas forman parte del pabellón cultural que cuenta con el museo paleontológico y su centro de investigación. En sus seis salas de exposición permanente están, desde el registro fósil de la Cuenca de México, hasta reproducciones de cráneos humanos y proyecciones en 360 grados en el Jardín temático. Cada pieza fue registrada en las bases de datos del INAH.

6.-

El AIFA, en su primera fase, ofrecerá servicio anualmente a 19.5 millones de pasajeros, una cifra mayor al Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto de Toluca.

7.-

El inmueble tendrá una pista militar de 3.5 kilómetros de longitud y 2 pistas civiles con 4.5 kilómetros de longitud por 45 metros de ancho.

8.-

El Aeropuerto Felipe Ángeles busca ser un espacio cultural y moderno, donde los pasajeros tengan una experiencia innovadora y satisfactoria antes de surcar los cielos de Zumpango de Ocampo y Tecámac en el Estado de México.

9.-

Cada rincón del recinto ha sido adornado y trabajado con acabados de madera, cantera y pecho paloma.

10.-

odos los usuarios que lleguen al AIFA, ya sea por transporte público o taxi, serán recibidos por Plaza Mexicana, una extensión de más de 30 mil metros cuadrados para exposiciones o eventos de entretenimiento.

11.-

Cuenta con 36 baños diseñados con temáticas de la cultura popular mexicana,

12.-

Los diseños de los sanitarios van desde el famoso Chespirito, el tradicional Día de Muertos, la cultura del Cine de Oro de México, Gabilondo Soler "Cri-Cri", entre otros.

13.-

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ubica en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México.

14.-

Consta de 2 mil 331 hectáreas de superficie del terreno, mil 531 de ellas conforman la edificación del AIFA.

15.-

El arquitecto mexicano Francisco González Pulido fue el encargado de diseñar el plan AIFA.

16.-

El AIFA contará con 14 rutas de conectividad y la tarifa más barata será de 50 pesos, dependiendo el punto de partida; los precios oscilan entre 12 5 y 150 pesos la tarifa más elevada.

17.-

Será el primer aeropuerto de América Latina en tener una terminal de tren dentro de sus instalaciones. El Tren Suburbano Buenavista Lechería-AIFA tendrá una ramal de 23 kilómetros con un tiempo estimado de recorrido de 40 minutos. Además, se prevé la puesta en marcha de un segundo tren desde la capital hidalguense, Pachuca.

18.-

Tiene tres pistas: u na para uso exclusivo militar y dos para aviación civil.

19.-

Para llegar al AIFA desde Hidalgo, la Central de Autobuses de Pachuca dispuso de algunas corridas a través de las líneas de autobuses Estrella Blanca y ADO.

20.-

El primer vuelo que arribó al AIFA fue el lunes 21 de marzo, de Volaris, proveniente de Tijuana.

La primera jornada de operaciones se llevó a cabo con 20 vuelos registrados, ocho comerciales, y el resto privados o militares.

21.-

Laboraron en la obra más de 160 mil trabajadores y se gastaron 74.3 mil millones de pesos. Su construcción inició el 17 de octubre de 2019.

