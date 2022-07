"Fuimos héroes de la pandemia, ahora somos desempleados": Donato y Florencia

PACHUCA.– Al inicio de la pandemia, Donato y Florencia aceptaron un trabajo que pocos querían: ser chofer e intendente del Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) covid-19, después de dos años quedaron desempleados.

Los dos forman parte de 54 trabajadores a los que no les renovaron el contrato debido a que dejó de funcionar el nosocomio localizado en Huehuetla, cuya reconversión fue 32.5 millones de pesos.

La misma situación se replica en el Valle del Mezquital, Tula y Pachuca. Entre jueves y viernes los extrabajadores hicieron bloqueos carreteros para exigir la renovación de sus contratos.

DE AMA DE CASA A LIMPIAR UN HOSPITAL

Florencia Refugio Santiago tiene 24 años de edad, es originaria de la cabecera municipal de Huehuetla y laboró como intendente en el área covid del hospital de la región.

Era ama de casa, las dificultades económicas la llevaron a pedir trabajo en abril de 2020 para solventar los gastos de su hogar, que comparte con su esposo y su hija de 7 años.

"Enfrentamos muchas cosas durante la pandemia, vimos como las personas perdían a sus familiares y estuvimos ahí batallando (...) Teníamos que entrar donde estaban los pacientes covid, algunos evolucionaban, otros fallecían y nosotros teníamos que limpiar, desinfectar".

En el hospital había dos grupos de intendencia que trabajaban por turnos. Ella estaba en el equipo que laboraba de lunes a miércoles desde 7 de la mañana hasta 5 o 10 de la noche, dependiendo los roles.

A cambio, Florencia recibía un pago quincenal de 2 mil 300 pesos y a veces bonos de mil pesos que con el tiempo desaparecieron.

"Para el riesgo que tomábamos el pago no era muy considerado, al principio nos daban bonos, pero ya después nos lo retiraron. Estábamos en mucho riesgo porque teníamos que entrar a limpiar donde estaban los pacientes con covid".

Lee también en LSR Hidalgo: Gana custodia de niñas, pese a tener denuncias por incumplimiento de pensión





Debido a su actividad laboral, Florencia contó que se enfermó de covid-19 dos veces, pero en ninguna requirió hospitalización.

"Mi miedo era contagiar a mi familia y solo con ese sueldo. Ahora nos dicen que nos van a despedir y no se me hace justo porque yo estuve arriesgándome".

DE POLICÍA A CHOFER DE AMBULANCIAS

Una situación similar a la de Florencia es la de Donato Gutiérrez, quien se desempeñaba como chofer de las ambulancias que trasladaban los pacientes contagiados.

El extrabajador contó que antes de colaborar en el sector salud era policía estatal y aunque no puntualizó el motivo de su salida de la corporación policiaca, refirió que conducir las ambulancias fue su nuevo trabajo para salir adelante en el contexto de la pandemia.

Donato dijo ganar 2 mil pesos cada quince días, este sueldo era su única fuente de ingresos; también recibió tres bonos en los dos años que trabajó.

Yo no quería trabajar por el miedo. Ahora ya llevábamos dos años y no es justo que nos corran así, de esa forma (...) yo me enfermé dos veces, una por la variante Ómicron, varios compañeros perdimos familiares, no es justo".

El excolaborador reconoció que cuando la demanda de servicios relacionadas con covid-19 disminuyó, lo enviaron al Hospital Básico Comunitario de Huehuetla, esto ocurrió hace tres meses; sin embargo, le notificaron que a partir de este 1 de julio ya no trabajaría.

"Yo quiero seguir trabajando, que no nos hagan esto de que de la noche a la mañana nos corran porque es difícil encontrar un trabajo".

Donato y Florencia no son los únicos desempleados, pues la misma situación padecen 52 personas que se desempeñaban en Huehuetla como camilleros, nutriólogos, trabajo social o apoyo administrativo.

Al respecto, el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera informó que evaluaría los perfiles de los afectados para una posible recontratación y reubicación en hospitales o centros de salud de la entidad.

RECONVERSIONES HOSPITALARIAS

La reconversión del hospital de Huehuetla implicó un monto de 32.5 millones de pesos, según información del gobierno estatal emitida en mayo de 2020.

Dicho nosocomio tenía 10 camas de hospitalización y cinco camas de terapia intensiva. Laboraban 117 profesionales de la salud.

Mientras que, en el HRI de Actopan había 50 camas con una planilla de 208 trabajadores. La inversión fue de más de 82 millones de pesos.

En el nosocomio para atender la covid-19 en Huejutla se invirtieron más de siete millones de pesos con 20 camas de hospitalización, seis de ellas de terapia intensiva que atendían 129 personas.

Fotografías de Lorena Rosas

sjl