Fuego cruzado en Congreso local, discuten 2 horas por Reforma Energética de AMLO

PACHUCA.- Diputados locales de los bloques políticos Va por México y Juntos Haremos Historia trasladaron al pleno del Congreso de Hidalgo la discusión de la Reforma Energética, rechazada el pasado domingo en el Congreso de la Unión.

Inicialmente, diputados de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza (Juntos Haremos Historia), leyeron un posicionamiento sobre "el histórico día" en el que la oposición integrada por el PRI, PAN y PRD (Va por México) "prefirieron respaldar los intereses privados que a los del pueblo".

Esto al referirse a la votación de la Reforma Energética, para modificar los artículos constitucionales 25, 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana y que fue enviada por el presidente México al Congreso Federal; ésta fue rechazada con 275 a favor y 223 en contra (no se alcanzó la mayoría calificada).

"El pasado domingo (18 de abril) fue un atentado contra la soberanía nacional y traición al pueblo. El hecho que no se haya aprobado la reforma, no significa en nada un triunfo para la oposición, por el contrario, es una derrota política y moral del conservadurismo", expresó el petista Jesús Osiris Leines durante la discusión que duró cerca de dos horas.

´NOS EQUIVOCAMOS´: PVEM

Octavio Magaña Soto, coordinador de los diputados del PVEM, reconoció que su partido se equivocó, en 2013, al respaldar la reforma energética que se aprobó en el Congreso de la Unión y que fue enviada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

"Errar es de humanos, pero conservar el error es diabólico... y en 2013 los diputados federales apoyaron una reforma energética que prometía el bajo costo de la electricidad... nos equivocamos, nos prometieron algo que no existe y no se cumplió y no podemos seguir fallando al pueblo", expresó.

El posicionamiento fue respaldado por los diputados José Noé Hernández Bravo, José Antonio Vera Hernández, Lisset Marcelino Tovar, Sharon Macotela Cisneros, Andrés Caballero Zerón y Vanessa Escalante Arroyo.

"NO ESTÁN HACIENDO HISTORIA, SI NO HISTORIETAS"

En respuesta, Julio Valera Piedras, coordinador de la bancada del PRI, aclaró que en la votación del domingo el bloque de Va por México no apoyó la Reforma Energética del presidente Andrés Manuel López Obrador pues no incluía la visión del país.

"No vamos a permitir que la voz de unos cuantos definan el futuro del país y sus familias, que una visión sesgada, bajo consigna. No quisieron mover una coma (a la reforma enviada por el presidente), eso es no escuchar y no entender que los que pretenden hacer historia ´están haciendo historietas´ y vivir de ocurrencias que atendan contra las inversiones, trabajos y el progreso que necesita el país", expresó el legislador priista.

OPOSICIÓN UNIDA SIRVE A MÉXICO

Por su parte, Roberto Rico Ruíz, del PRI, recordó que en democracia "ni el triunfo es permanente ni tampoco la derrota" y quienes creyeron que, con el triunfo obtenido en 2018, los siguiente vendrían en cadena, se equivocaron.

"En realidad, la cadena de derrotas inició en la elección intermedia de 2021, en la que Morena perdió la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. El pueblo decidió y decidió que hay otras opciones mucho mejores", expresó.

El legislador plurinominal recordó que al inicio del gobierno de López Obrador "comenzaron a construir su derrota" al quitar programas sociales como el apoyo a madres solteras, guardería y seguro popular.

"La oposición unida le sirve mucho a México, pues resistió las amenazas, los chantajes, el ofrecimiento de embajadas y se mantuvo firme; a diferencia de ustedes, nosotros si evaluamos los pros y los contras, las conocemos bien y ante sus deficiencias planteamos 12 propuestas que no fueron contempladas, por falta de oficio y tacto político, de diálogo pero sobre todo porque ´el mandato presidencial era no moverle una sola coma", reiteró.

"TRAICIÓN Y CORRUPCIÓN"

Al usar la tribuna, el diputado de Morena, Fortunato González, reviró al diputado Roberto Rico recordando que "quienes me antecedieron" fueron elegidos por el pueblo de México de manera plurinominal.

"Nunca fueron a tocar una puerta para conquistar la voluntad de un mexicano y eso es muy vergonzoso; hoy quieren apoyar al pueblo cuando nunca lo han buscado, vergonzosamente no fueron diputados elegidos por los mexicanos", añadió.

Lee también en LSR Hidalgo: Inyectan vitaminas a destinos turísticos de Hidalgo; destinan 4 mil mdp a caminos

El legislador de la huasteca celebró que ayer se aprobó la reforma de la Ley Minera, que protege el litio, la cual busca que este recurso para hacer acumuladores de energía, será para beneficio de los mexicanos.

"A los traidores del PRI, PAN y PRD les digo que no les juzgara la historia, sino que los juzgara el futuro próximo, el domingo festejaban su traición y en el fondo saben que anunciaban su suicidio, es tan grande su ambición y servicios y odio contra el pueblo que, sabiendo que escavanan su propia tumba política, aun así, la estaban festejando", concluyó.

En respuesta, el diputado Roberto Rico recordó que la protección del litio ya viene establecida desde la Constitución de 1917.

PROPONE REVISAR REFORMA

Andrés Caballero Zerón, propuso a sus compañeros de curul del PRI, "sentarse y revisar" la reforma energética rechazada el domingo con la intención de que "vean que sus propuestas si fueron incluidas".

Fotografías del Congreso y redes sociales de los diputados





sjl