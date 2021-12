Frustración y carencias, así es tener una casa en Hidalgo para Martha y Agustín

PACHUCA.- El derecho a la vivienda adecuada, decorosa y digna es reconocido por marcos legales a nivel internacional, sin embargo, en términos reales, la población enfrenta obstáculos para tener acceso a esta garantía. Altos costos, la dispersión poblacional y trámites inalcanzables son algunos de los que señaló la misma ciudadanía. Martha y Agustín cuentan su historia.

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, este sirve de reflexión para revisar los esfuerzos que realizan las instituciones y los gobiernos para dar a sus ciudadanos el acceso a una vida digna.

El sexto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que "toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa".

Con datos del 2020, el INEGI, mostró en un estudio que se requieren 8.2 millones de viviendas para los mexicanos, para las cuales, 56.8 por ciento acudirá a préstamos informales o recursos propios; 37.8 por ciento acudirá a Infonavit, y solo 12.2 por ciento acudirá a pedir crédito a una institución privada (banco).

MARTHA, EL COSTO DE SU HOGAR

Martha Hernández obtuvo un crédito del IMSS, ha realizado pagos mensuales y anuales, pero su deuda está lejos de ser liquidada, ha intentado vender o rentar, pero no puede costear una renta.

No me acuerdo cuándo la saqué, pero llevo más de cinco años, apenas fui en diciembre pasado y mi deuda casi está igual, parece que he pagado apenas un año. Cuando nos ofrecieron la casa, nos dijeron que podíamos apartarla con un peso, fue una promoción; ahora ya no puedo seguirla pagando, cambié de trabajo y mi mensualidad no alcanza".

Menciona que además las leyes vigentes para hacer un cambio de propietario, los avalúos y los contratos de compra y venta no son fáciles y resultan muy caros. Recuerda que, para firmar las escrituras tuvo que pagar, además de las mensualidades de la casa, un notario, que cobró casi 25 mil pesos, protecciones con la misma constructora, que salieron en 8 mil pesos y otros gastos que no estaban incluidos en su crédito.

La entrevistada es docente, eligió el fraccionamiento que mejor se acomodaba a su centro de trabajo, en el sur de la ciudad, luego la cambiaron de adscripción y ahora debe atravesar Pachuca y Mineral de la Reforma.

El segundo problema que ella consideró que afecta su calidad de vida son: el trayecto y la movilidad de un punto a otro -su fraccionamiento queda a la altura de San Antonio el Desmonte-, por si esto no fuera suficiente, su casa se inunda cuando hay lluvias fuertes.

Este es uno de los fraccionamientos que le llaman Dormitorio, viene población de otros estados y vive aquí.

Al principio no había problema, pero ahora que todos hacen trabajo en casa, pues falta el internet, la luz luego parpadea, a veces falta el agua y la vivienda ya tiene daño por la lluvia, por lo que el costo del inmueble está devaluado".

Por su casa ella pagó más de 600 mil pesos, ahora considera que es un precio fuera de proporción, considerando los materiales, la zona, y el modelo que le ofrecieron para pagar.

Yo les digo que se informen mejor si tiene Infonavit o Fovissste, luego las constructoras te venden las perlas de la virgen y no es cierto, en esta misma calle, otra casa se quemó, porque los techos están hechos de unicel y hubo un corto circuito en la pared, con esa vecina se tardaron como un año en tenerle de nuevo su casa, y desde ese día, aquí nadie vive tranquilo".

En otras casas aseguró que hay desperfectos propios de la construcción y de los materiales que usaron, sin contar que la zona no puede transitarse cuando hay lluvias.

Estas casas, son una trampa, el gobierno debería hacer un modelo mejor que sea pensado en la gente y en un buen lugar, pero, pues les gana el negocio con las constructoras".

AGUSTÍN, INCERTIDUMBRE Y FALTA DE RECURSOS

Para las personas con seguridad social, el acceso a la vivienda es a través de un crédito, para otras como Agustín Pérez, es la autoconstrucción. Él vive en las orillas de Mineral de la Reforma, casi en el límite con Epazoyucan, en la salida por Pachuquilla.

A la orilla de la carretera vende lo que su economía le permita, a veces nuez empaquetada o pone un puesto de tacos y otras vende ropa que le donan los vecinos. Su casa está cerca de ahí, no es un fraccionamiento, ni siquiera una colonia, llegó a vivir con su familia y ahora está adecuando la vivienda para hacerla de materiales resistentes.

Llegó a vivir ahí porque un familiar le prestó la vivienda, ese familiar falleció y aunque no cuenta con papeles, considera que ya es su propiedad. Son 10 años los que tiene viviendo ahí con su esposa y dos hijos.

Le vamos haciendo de a poquito, ahorita le vamos a poner un uniblock (material tipo cemento) para que la casa no guarde humedad, no tiene aplanados, y luego se mete el agua o es muy fría, apenas compré dos bultos de ese material, porque sale caro".

Menciona que nadie ha reclamado los derechos de esa casa por lo que considera que él puede hacer adecuaciones por el bien de su familia y porque va al corriente con pagos de agua y luz.

En las periferias de las ciudades es común que existan algunos asentamientos irregulares, que son los que no cuentan con certeza jurídica, pero son resultado de la demanda de la población por una vivienda.

Como ellos, hay muchas personas en las ciudades como las de la zona metropolitana de Hidalgo que dan cuenta del panorama de la vivienda en México.

El INEGI realizó con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, el resultado es que en México hacen falta más de 8 millones de viviendas para cubrir esta necesidad.

Además de un programa de escrituración para los asentamientos irregulares. El panorama que define este estudio es que más de la mitad de los mexicanos, pagan renta de inmueble porque no cuentan con acceso a hipotecas.

Fotografías de Sonia Rueda

Además, 44.2 por ciento de las casas presentan problemas de filtraciones; en tanto, 40.8 por ciento presentan grietas y cuarteaduras, además de deformaciones en los marcos 16.2 por ciento; con fracturas o deformación de columnas o vigas, el 10.6 por ciento.





