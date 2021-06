Francisco pasó 30 años de policía; "me jubilé para cuidar a mi esposa

Yo me jubilé en 2012 porque mi esposa se enfermó y tuve que cuidarla. Me dieron el retiro, no la libré, pero ya ni modo, ahora estoy solo. No esperábamos que fuera tan poca la pensión porque nos estaban haciendo exámenes de control de confianza y siempre salí bien. De ahí para acá no tengo chamba, por mi edad no me dan trabajo. Con ese sueldito tengo que ir aguantando".