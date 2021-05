Fraccionamiento inaugurado por Peña Nieto en La Reforma, con escasez de agua

El agua nos la quitan a las 10 u 11 de la noche, si mi esposo llega 11:10 ya no se bañó o si yo salgo durante el día, ya no puedo hacer nada de limpieza. Nosotros no sabíamos que no podíamos poner tinaco, fue hasta que me entregaron la casa que me dijeron que no se podía hacer eso ni pintar. Está mal porque ellos lo hacen solamente por un tema de estética".