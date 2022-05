Firma Julio Menchaca la Agenda para el Bienestar en respaldo a la juventud

PACHUCA.- Julio Menchaca Salazar, candidato común de "Juntos Hacemos Historia", firmó la Agenda para el Bienestar de las Juventudes de Hidalgo y reiteró su respaldo y compromiso para que este sector cuente con las herramientas necesarias para un desarrollo integral.

El aspirante a gobernador invitó a los presentes a ejercer el derecho al voto el próximo domingo 5 de junio, pues con ello, "se podrá finalizar una etapa en la que las juventudes se ven obligadas a dejar sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida".

El abanderado de Morena, el Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y el Partido del Trabajo (PT), subrayó que la Financiera Estatal de Desarrollo es una herramienta para potencializar el talento a través de la entrega de créditos, capacitación y acompañamiento para micro y pequeños negocios de jóvenes emprendedoras y emprendedores en la entidad.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en Hidalgo alrededor de 741 mil 817 personas tienen una edad entre los 15 y los 29 años, representando el 24.06 por ciento de la población estatal, sin embargo, el 51 por ciento de las y los jóvenes entre 15 y 24 años no asisten a la escuela, además de que de cada 10 personas desempleadas, 6 son jóvenes y por lo menos el 33 por ciento no cuenta con servicios de salud, situación que no solo genera incertidumbre, pues contribuye a la perpetuación de la pobreza o marginación.

El morenista adelantó que la "Estrategia para atender las necesidades de las juventudes hidalguenses" está dividida en 3 ejes dentro de su Plan de Gobierno: Desarrollo Integral, Juventudes con Futuro y Bienestar con Esperanza.

Lee también en LSR Hidalgo: Plantean acercamiento a órganos, Dirección LGBT y protocolo

Entre las principales propuestas de dicha estrategia se encuentra la implementación de programas sociales como "Jóvenes Construyendo el Futuro de Hidalgo" o "Mi Primer Emprendimiento", además del otorgamiento de becas y apoyos que permitan inhibir la deserción escolar y fomentar una mejor calidad educativa.

Por otra parte, se implementará un mecanismo encargado de prevenir las adicciones a través de atención gratuita a personas jóvenes que se encuentran en situación de riesgo, diseñando además el Semilleros de Talentos Deportivos para impulsar a las juventudes a convertirse en atletas de alto rendimiento con apoyos económicos.

Cabe mencionar, este domingo, en la Plaza Juárez de Pachuca se llevará a cabo el cierre de campaña del candidato Julio Menchaca.

jgp