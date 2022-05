Figuras de diputado y regidor migrante llegaron tarde; dice paisano

PACHUCA.- Las figuras de diputado y regidor migrante de Hidalgo llegaron casi seis años después de que el gobierno estatal hizo el compromiso con los paisanos, declaró Manuel Enrique Aranda Montero, integrante del Movimiento Migrante Hidalguense y fundador del primer Club Migrante Hidalguense en Arizona, Estados Unidos.

De acuerdo con Aranda Montero, en 2016, Omar Fayad Meneses se comprometió con los connacionales a ingresar la reforma al Congreso local; sin embargo, fue el 27 de abril cuando la Cámara de Diputados local aprobó la reforma que envió el Poder Ejecutivo el 22 de diciembre de 2021.

"El gobernador dijo que ingresaría esa reforma constitucional una vez asumiera su mandato, pero no lo hizo, y eso que se autonombró ´el gobernador de los migrantes´. Nosotros creemos que sus cálculos políticos le arrojaban que tal vez no le iba a retribuir, pues la votación no le favorecería a su partido, el PRI, por eso no presentó esta reforma hasta ahora", dijo en entrevista el migrante.

Lee también en LSR Hidalgo: Coparmex Hidalgo busca proveer seguridad o comida a constructores de Tren Maya

De haber ingresado la reforma en 2017, desde las LXIV y LXV se hubieran electo dos diputados migrantes que dieran voz a los connacionales hidalguenses, en especial los que residen en los Estados Unidos, pues es el país donde viven más connacionales.

La reforma a la Constitución Política de Hidalgo fue ingresada al Congreso de Hidalgo por el gobernador a finales de diciembre y aprobada apenas el pasado lunes 2 de mayo de 2022; de esta forma, para las elecciones de diputados locales y presidencias municipales de 2024, los partidos políticos habrán de incluir entre sus listas de representación proporcional un diputado o regidor con residencia en otro país.

"Ningún gobierno del estado, hasta el momento, ha valorado lo suficiente lo que representan los migrantes hidalguenses. Si bien, ya se aprobó esta reforma, pero se hizo al final del sexenio de este gobierno, cuando se había comprometido a promoverla a la brevedad posible... eso no es ser ´el gobernador de los migrantes´, pues lo hizo a conveniencia", opinó.

POLÍTICA DE SIMULACIÓN

Como crítica al gobierno estatal, Enrique Aranda dijo que la política estatal en apoyo a migrantes fue solo de "simulación", pues aseguró que los apoyos que se dieron "fueron los de cajón.

"Por ejemplo, siempre se incluyeron las ferias de documentación que se llevaron ´más o menos´, aunque en algunos casos estuvo muy bien, pero en otros el apoyo fue inexistente´. Por ello, en cuanto al apoyo a los migrantes seguimos padeciendo el mismo cáncer que ha contaminado la política de este estado: la simulación", expresó.

MALA ATENCIÓN DE LOS CONSULADOS

Otra problemática que no se ha logrado atender es "la pésima atención de los consulados", pues en muchas ocasiones les niegan servicios. A esto se suma la falta de recursos para apoyar la repatriación de cuerpos.

"Es una situación que debe de atenderse de inmediato, resulta que van al consulado y les ofrecen 50 dólares, cuando los gastos llegan a costar 8 mil dólares... no es posible. Lo que ocurre para poder solucionar esto, es que los propios migrantes organizan kermeses y son solidarios, pues juntan dinero y apoyan para sufragar esos gastos y poder regresar el cuerpo de un paisano a su tierra", expresó.





sjl