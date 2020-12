Festejo guadalupano en La Villita, restringido a 160 personas por misa

PACHUCA.- Por la contingencia sanitaria de covid-19, solo se permitirá acceder a 160 feligreses por cada una de las diez misas que se celebren estos 11 y 12 de diciembre en la Basílica Menor de Santa María de Guadalupe, La Villita de Pachuca.

Así lo informó Tomás Roque Cruz, párroco de La Villita, quien dijo que las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, previstas a la media noche de este viernes, serán a puerta cerrada, sin devotos, y se transmitirá a través de las redes sociales de la cadena privada de televisión CCRTV.

Lee también en LSR Hidalgo: "No me pude despedir de mi abuelita... solo me entregaron sus cenizas"

"Vamos a tener celebraciones, hoy y mañana, de la eucaristía, pero con cupo limitado. La asistencia al templo será solo del 20 por ciento de su capacidad ordinaria, es decir 160 por misa. Anteriormente, se quitaban las bancas y entraban miles de feligreses, hoy no podemos hacer eso", dijo el párroco en entrevista con La Silla Rota.

Desde este día, el acceso a la Basílica Menor está restringida a través de cercos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil de Pachuca; además, durante las misas, habrá un filtro sanitario, en donde estará personal de la Secretaría de Salud de Hidalgo apoyando.

Una vez completado los 160 lugares que se van a ocupar, se va a cortar el paso de la gente. Esto es en bien de ellos y no es cortar la devoción o ignorarla, sino atender esta realidad de la contingencia sanitaria que estamos pasando y no conviene arriesgarnos".

Respecto a las peregrinaciones, Tomas Roque informó que les han dicho a los fieles evitarlas y celebrar a la Virgen de Guadalupe desde casa. No obstante, se prevé que en la tarde-noche se realicen visitas al templo de algunos peregrinos.

HORARIO DE LAS MISAS

Las tres misas programadas para este viernes serán a las 17:30, 20:30 y 21:30 horas; además, en punto de las 23:00 se transmitirá en vivo las mañanitas a la guadalupana a través de redes sociales.

Para el 12 de diciembre, las celebraciones eucarísticas serán en los siguientes horarios: 8:00, 9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 18:00 y 19:30 horas; en cada intervalo de las misas se realizarán limpiezas sanitarias de las bancas.

Celebremos a María entregándole la ofrenda del cuidado de la salud, la propia y la de los demás y la ofrenda de la caridad; ayudando a las personas que más están padeciendo estas consecuencias, seguir con el amor vivo a María".

Fotografías de José Antonio Alcaraz

sjl