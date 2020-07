Fernando de la Peña, el sello de Tulancingo en el espacio

Fernando de la Peña es el sello de Tulancingo en el espacio. El hidalguense hizo posible en tiempos de covid-19, el despegue hacia la Estación Espacial Internacional en la cápsula Crew Dragon, construida por SpaceX, una nave contratada por la NASA, en mayo pasado, tras implementar su tecnología para entrenar a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley.

"Desde niño siempre aprendes a mirar al cielo y te preguntas qué hay en el espacio", exclama Fernando de la Peña Llaca, originario de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y quien desde su infancia mostró el interés por trabajar en la NASA y conquistar el espacio.

LO QUE FUE UN SUEÑO DE NIÑO, HOY ES UNA REALIDAD

Fernando disfrutó en su infancia todo lo relacionado con el espacio, desde contemplar las estrellas en el cielo, dibujar autos espaciales, hasta mirar las películas de Star Wars y caricaturas como Robotech, confesó en una entrevista que sostuvo con el diario El Sol de México.

Además, su ciudad natal fue inspiración y el medio idóneo para comenzar a luchar por sus sueños.

"En Tulancingo, Hidalgo, tenemos la Estación Terrena y es llamada ciudad de los Satélites y desde niño siempre aprendes a mirar al cielo y te preguntas qué hay en el espacio. Tulancingo y México tuvieron la Agencia Espacial, que era de la Comisión Nacional del Espacio Exterior, y muchos de sus desarrollos se hicieron en Tulancingo", afirma el CEO y presidente de Aexa Aerospace.

Lo importante es ser perseverante, dice, y como consejo sugiere "aunque la gente les diga no se puede, pues que sigan luchando por sus metas y lo van a lograr siempre. Uno puede ser tan grande como sus ideales o tan pequeño como sus dudas. Entonces si sueñas alto vas a llegar alto, igual que si tienes muchas dudas no vas a llegar a ningún lado".

Para Fernando, fundador de la Agencia Espacial de México, el camino no ha sido sencillo y ha tenido que derribar barreras, caer y seguir adelante para culminar sus proyectos.

"Muchas veces los proyectos se dan porque ajustas las cosas y presentas algo mejor, pero a veces se tiene éxito por presentar las cosas cuando el tiempo y las condiciones son perfectas", como ejemplo pone a la plataforma Zoom, que tenía una utilidad de 198 mil dólares en 2019 y derivado de la pandemia por covid-19 ha ganado 326 millones de dólares en solo el primer trimestre de 2020.

EL SURGIMIENTO DE AEXA AEROSPACE

Todo comenzó en una oficina "la idea de la empresa que yo siempre tuve en mente no fue empezar en pequeño, sino convertirme en una empresa grande", relata Fernando.

Me tuve que valer de ser más creativo y proveer soluciones usando mejor tecnología y cosas que fueran más innovadoras y eso fue lo que me dio los primeros tres contratos, ya teniendo los primeros tres, pues ya viene como bola de nieve va creciendo y creciendo".

Aexa Aerospace es una empresa con presencia en Alabama, Tennessee, Colorado, Texas, Estados Unidos, cuenta entre 50 y 150 trabajadores, dependiendo de los contratos que se tengan. Actualmente, está trabajando para la NASA en el proyecto de la cápsula espacial Crew Dragon.

Aexa Aerospace también tiene contratos con proveedores del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el entrenamiento, otros de manufactura y clientes en el sector petrolero y médico.

Y si bien no es fácil destacar en este medio, Fernando espera que el gobierno mexicano otorgue más apoyos pues en México, asegura, "hay talento, existe mucho potencial".

Lo ideal es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, otorgue más apoyo a industria aeroespacial para que se genere un mayor número de talentos y llegue inversión, que ayude a la sociedad mexicana".

SELLO HIDALGUENSE EN EL ESPACIO

De la Peña trabaja en proyectos encabezados por la Nasa, en la empresa SpaceX del millonario Elon Musk, creador de Tesla, PayPal y The Boring Company, y la compañía Lockheed Martin, dirigida por James Taicle.

El hidalguense contribuyó con su tecnología para entrenar a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley y hacer posible el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional, en mayo pasado.

¿CÓMO FUE EL ENTRENAMIENTO?

El ingeniero en Cibernética y Sistemas Computacionales, egresado de la Universidad La Salle Ciudad de México, entrenó a los astronautas a través de hologramas que hacían posible mover los objetos reales a más de mil kilómetros de distancia.

"Puedo mandar a una persona a Texas, una persona a Alabama y una persona a Florida y recreamos por medio de hologramas como si estuvieran en la Estación Espacial trabajando", explicó.

La tecnología utiliza por el también fundador y socio del Grupo Corporativo Fersamex realiza posibles los entrenamientos a distancia de cualquier astronauta en tiempos de covid-19.

Ahorita que está la pandemia cualquiera de los astronautas con nuestra tecnología puede entrenar desde su casa, como si estuvieran en el espacio y como si estuvieran interactuando con otros astronautas".

Fue con esta tecnología que los astronautas de Crew Dragon de SpaceX ya conocían y sabían cómo era y funcionaba la Estación Espacial Internacional antes de despegar el sábado 30 de mayo del 2020 del Centro Espacial Kennedy, de Cabo Cañaveral, Florida.

El entrenamiento, señala, se realiza con maquetas en tamaño real en una alberca bajo el agua y otros se hacen en avión que se simula la gravedad.

Nosotros recreamos por medio de hologramas a un persona que está en Alabama y recreamos partes de la Estación Espacial Internacional, que está en órbita para que (los astronautas) vean los objetos reales y si mueven algo en Texas; eso mismo se mueve en Alabama y es como si estuviéramos juntos en el espacio".

Fueron cerca de cuatro años los que se tomaron en desarrollar los hologramas para el entrenamiento y continúan desarrollando nueva tecnología para crear versiones actualizadas con más aditamentos de utilidad.

ME GUSTARÍA VOLAR

Aunque Fernando si ha estado dentro de las naves espaciales, no ha tenido la oportunidad de despegar al espacio.

"Me he subido al avión de cero gravedad y he estado como un astronauta en cero gravedad, así como es una experiencia padrísima.

Claro que sí me gustaría volar. Vamos a ver cómo va cambiando este ambiente, pero lo que hago es proveer mi granito de arena con tecnología y poniendo gente de mi compañía para hacer posibles estos viajes al espacio", finalizó.

