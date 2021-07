Feministas festejan ILE y realizan colecta en Plaza Independencia

Las activistas permanecerán en el kiosco de la Plaza Independencia para recibir donaciones de productos no perecederos. (Foto: Lorena Rosas)

PACHUCA.- Un grupo de mujeres feministas, que señalaron no pertenecer a ninguna organización o colectivo, se congregaron en la Plaza Independencia de Pachuca para celebrar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y recolectar insumos para personas de escasos recursos.

A un costado del Reloj Monumental de Pachuca las jóvenes colocaron cartones con letreros como "no tienes derecho a opinar sobre un cuerpo que no es tuyo" y "la maternidad será deseada o no será"; al respecto, Kenia Flores indicó que es una forma de celebrar la despenalización del aborto.

Es una pequeña celebración, es para hacer un llamado a la sociedad, es nuestro cuerpo, es nuestra decisión", dijo.

Lee más en LSR Hidalgo: Diputada ganó reelección con más propuestas en tik tok que en el Congreso

Asimismo, indicó que durante la tarde permanecerán en el kiosco de la Plaza Independencia para recibir donaciones de productos no perecederos: ropa, zapatos, juguetes y cobijas, que planean donar a personas sin hogar o a organizaciones civiles para que, a su vez, estas las canalicen a quienes lo requieren.

Previo a esta congregación, integrantes de Marea Verde y colectivo feministas de Hidalgo, como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), acudieron el 30 de junio a esta misma zona de la ciudad, donde ondearon la manta verde que representa la lucha por la despenalización del aborto y una educación sexual integra.



Fotografías: Lorena Rosas









emh