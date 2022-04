Feminicidios, salud, salarios y seguridad, temas que interesan a pachuqueños

PACHUCA.- Este jueves se realizará el primer debate entre los candidatos a la gubernatura en Hidalgo, por lo que LSR Hidalgo realizó un sondeo entre los ciudadanos de la capital, para conocer cuales temas son los que consideran prioritarios y que deben abordar los aspirantes. Resaltaron los servicios de salud, la recolección de la basura, inseguridad y calidad de vida y economía.

En la plaza Constitución en el Centro Histórico, este medio consultó a la población, entre ellos surgieron voces como las de Arturo, Aida y Carmen, pachuqueños que consideraron que el tema de la economía es de los principales para atender y discutir por los candidatos actuales.

"Hay que ver quien dice que va a aumentar el salario, aquí se gana muy poco y estamos cerca de Querétaro o la Ciudad de México, donde ganan mejor", dijo Arturo Martínez.

En este tema, coincidieron el resto de los entrevistados ya que explicaron que tras la pandemia de coronavirus, viven un escenario de incertidumbre laboral, por lo que están interesados en tener una calidad de vida que mejore sus ingresos.

En otro tema, este entrevistado, quien refirió que actualmente trabaja en el gobierno estatal, expresó que uno de los temas que para él es importante es el de abasto de insumos en la atención de la salud.

"Vas al IMSS o vas al ISSSTE y no hay medicinas, tiene como seis meses que en mis citas en el IMSS, no me dan mi medicamento completo y tengo que regresar después o incluso comprarlo, ahí debe entrar el gobierno estatal ver que se surtan bien las recetas, y pedir el recurso para que, si es necesario, se compren aquí".

Enunció además que debe ser fortalecida la red de centros de salud, ya que considera que las personas de escasos recursos no son atendidas con calidad, porque estos espacios tienen goteras, están sin mantenimiento o no tienen consultorios suficientes.

Mientras Bianca Alejandra López que vive en el centro de esta ciudad, explicó que una de las problemáticas que debe ser atendida por el próximo gobierno estatal es la contratación de empresas de recolección y tratamiento de basura.

"A nosotros nos llega la basura hasta el cuello y nadie hace nada, no se trata solo de recogerla, sino de que enseñen en las escuelas, cómo se deben tratar los residuos, ¿Cómo es posible que los dejen el aceite en las bolsas?".

Consideró que esta es una responsabilidad que no debe quedar en el nivel municipal y que debe ser tratada con una nueva estrategia de separación y tratamiento que abarque toda la entidad.

Carmen Quintana explicó que lo que debe atender el próximo gobierno estatal es la inseguridad, ya que desde su percepción, ésta ha aumentado en los últimos tres años.

"Tenemos a un fulano que ya se escapó de las cárceles, los feminicidios no paran, hay asaltos, robos y violaciones y eso, no parece que sea importante para el gobierno que está, cómo ya se va, ya le vale madre, solo se pasea en los antros".

El sondeo realizado tuvo la finalidad de conocer cuáles son los ejes que los pachuqueños observan que son de urgencia para ellos.

LOS DEBATES

El primer ejercicio de debate con los cuatro candidatos a la gubernatura se efectuará en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan a las 19:00 horas, el jueves 21 de abril.

Los temas que se abordarán serán: Anticorrupción, Salud, Política y Gobierno, según dio a conocer un boletín de prensa del Instituto Estatal Electoral (IEEH)

El segundo debate se efectuará en la Universidad Tecnológica de la Huasteca en Huejutla el 12 de mayo a las 19:00 horas donde hablarán sobre Educación, Obra Pública y Derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas.

El tercero está programado para el 21 de mayo en el auditorio Explanada de Pachuca a la misma hora, los temas serán: Economía y Empleo, Seguridad y Justicia y Desarrollo Social.

Los debates serán transmitidos en las redes sociales oficiales y en el sistema público de Radio y Televisión de Hidalgo.

