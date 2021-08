Félix Soto pide evitar 'mapachismo'; señala compra de votos de Morena

MINERAL DE LA REFORMA.- Este domingo 18 de octubre se llevará a cabo la jornada electoral para la elección de los 84 ayuntamientos del estado Hidalgo, por lo que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la alcaldía de Mineral de la Reforma, Israel Félix, llamó a la ciudadanía a defender las urnas y evitar “viejos actos de mapachismo”.

A cinco días de celebrarse las votaciones y luego de los actos de hostigamiento que ha denunciado el candidato priista durante las campañas, señaló que tiene identificada a la gente, así como a las estrategias que ocuparán en su intento de “manchar” las elecciones.

“La ciudadanía confía en que Israel Félix sea el presidente municipal y me ayudarán a defender las urnas este 18 de octubre, ya conocemos la estrategia de estos mapaches electorales y vamos a evitar que hagan estas viejas prácticas de la política”, dijo el candidato en conferencia virtual con los medios de comunicación.

Félix Soto aseveró que la guerra sucia “le pega a quién más fuerte va”, pero que "será la ciudadanía quien elija a su próximo gobernante y quien se ha dado cuenta del trabajo de cada uno de los candidatos".

Estos mapaches electorales que vienen de otros estados de la república, sabemos quién los trae, sabemos cuál es su desesperación porque no van a tener los mismos resultados que en 2018, y hoy van a querer intentarlo todo”, señaló.

CANDIDATA DE MORENA CAMBIA VALES POR VOTOS

Israel Félix Soto dijo estar enterado de los delitos electorales que ha cometido la candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Hilda Miranda, a quien señaló de cambiar vales por votos.

“Me han reportado que la candidata de Morena esta cometiendo delitos electorales muy fuertes porque está entregando vales de 10 mil pesos en efectivo o especie, a cambio de un voto”.

Ante este acto, pidió a la ciudadanía mantenerse al margen y no caer en el engaño. “Yo le digo a la gente que a los candidatos que le prometan cosas, les digan que se las den ahorita y después que voten por ellos”.

SE ACABÓ EL EFECTO MORENA 2018

Félix Soto aseguró lo anterior son “actos de desesperación” de sus opositores en busca de generar el mismo efecto de 2018.

“Mucha gente ni la conoce (a la candidata de Morena) y así está todo el estado, en donde llegaron (morenistas) porque que el presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador) tuvo una buena aceptación, pero ese fenómeno no se va a repetir nunca más, de eso estoy seguro y la gente me lo ha dicho y me lo ha manifestado. Muchos de ellos están arrepentidos”, apuntó.

PIDE AL CONCEJO MUNICIPAL ATENDER NECESIDADES EN PRESUPUESTO

Israel Félix Soto pidió al Concejo Municipal Interino de Mineral de la Reforma priorizar intereses de la ciudadanía a la hora de elaborar el proyecto para el presupuesto 2021.

“Pido al Concejo que se fije principalmente en necesidades básicas prioritarias de la ciudadanía y que puedan dirigir el presupuesto y gestión a esas necesidades”.

Concejo Municipal tendrá la responsabilidad en los próximos días de fijar el presupuesto con el que trabajará la próxima administración municipal que salga electa de las elecciones del próximo 18 de octubre.









