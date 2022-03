¿Felicitas por el 8M? Mejor detente y contribuye con otras acciones

PACHUCA.- Lanzar una felicitación o que marcas comerciales se sumen al Día Internacional de la Mujer puede ser contrario a la lucha por los derechos e incluso una acción vacía, compartió la abogada feminista y titular de la unidad de prevención y combate al acoso sexual (UPCAS) en el Consejo de Judicatura Federal (CJF), Jimena Ávalos.

Y es que dijo que comentarios como "Felicidades a la flor más bella" o "Felicidades a las mujeres que tanto nos cuidan" son contraproducentes, y si bien dijo que tal afirmación no significa que no sean bellas o no cuiden, sí las devuelve al rol donde lo único que se les permite dentro del patriarcado es ser adornos o cuidadoras.

Debe ser una lucha de derechos y no una celebración superficial, acota

Ante lo anterior, la abogada feminista consideró que el 8 de marzo debería ser una conmemoración por la lucha de los derechos de las mujeres y no una celebración superficial, pues aseveró que luego se usa para el purple washing (o lavado morado), que es una táctica de marketing utilizada por personas, empresas y otras organizaciones.

Ello para promoverse a sí mismos o a sus marcas apelando a un supuesto compromiso con la igualdad de género y así lucrar desde un lugar meramente superficial, pero acotó que las empresas a veces se sabe que ni si quiera tienen políticas de paridad de género, "que no tienen mecanismos de atención a la violencia de género", expresó.

También, añadió que existe la tendencia de realizar acciones cortoplacistas enfocadas en el tema como que las autoridades aparenten estar trabajando al respecto y van desde felicitaciones, iniciativas o discursos, pero mientras tanto se tolera en la sociedad el acoso y hostigamiento sexual.

Por ello, la abogada feminista sugirió romper con esas narrativas que describió como superficiales y en cambio llamó a llevar a cabo acciones que abonen a la lucha o por los menos cuestionen las relaciones de poder a profundidad. "Hay que recordar que el 8M siempre es un momento de mucho movimiento donde nos piden muchas cosas, pero estamos en una lucha que es muy profunda y continuada, no es algo que se va a agotar en marzo", sostuvo.





cem