Fayad gestionará recursos para seguir construcción del Sincrotrón

PACHUCA.– Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, señaló que el estado buscará recursos federales y de cooperación extranjera para el proyecto del sincrotrón, luego de en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 no le fueron asignados recursos.

En el año 2019, el Congreso local etiquetó al gobierno de Hidalgo 500 millones de pesos para la construcción de un acelerador de partículas; sin embargo, para esta anualidad no se asignaron recursos para lo que constituirá el primer sincrotrón en México.

Lee más en LSR Hidalgo: Diputados de Hidalgo: escasa productividad, pero con salarios de 48 mil pesos

Aunque el titular del ejecutivo estatal refirió que "no se puede todo" en cuestión de recursos económicos, precisó que además de la colaboración federal y extranjera, solicitará apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la comunidad científica para concretar el proyecto.

En torno a la aprobación que realizó el Congreso de Hidalgo en el Presupuesto de Egresos 2020 por 50 mil 242 millones 794 mil 196.902 pesos, Fayad Meneses refirió ser "respetuoso" de lo que avalaron por unanimidad los diputados.

"Habremos de cumplir los ajustes que los diputados hicieron y las decisiones que ellos tomaron, me dio gusto que fuera por unanimidad porque eso habla de un trabajo en el Congreso, que están coordinando esfuerzos y acciones. Las diferencias no son políticas, nuestros enemigos no somos entre las personas, sino la carencia, pobreza hambre y falta de oportunidades", puntualizó.

GOBIERNO "AL MARGEN" EN ELECCIONES

Al ser cuestionado sobre el año electoral que se desarrollará durante esta anualidad, el mandatario estatal refirió que el gobierno de Hidalgo buscará respeto en dichos procedimientos, por lo que aseguró el estado se mantendrá "al margen" y con respeto a la ley.

Que los partidos políticos tengan que hacer el trabajo que tengan que hacer, que se presenten a la sociedad, que demuestren sus proyectos, sus plataformas, sus propuestas, ya será cuestión de la gente quien decida en un momento dado a quien compromete su confianza"

SEGURIDAD PARA HIDALGO

En el ámbito de seguridad, Fayad Meneses indicó que para este 2020 se reforzará dicho rubro, el cual se trabajará en conjunto con la federación cuya coordinación es "estrecha", dijo.

Esto, tras evocar la visita que el pasado 4 de enero realizó en Tenango de Doria el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

sjl