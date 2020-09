Fayad es un orgullo para el priismo nacional: Alito Moreno

PACHUCA.- "Omar Fayad, es un orgullo para el priismo nacional", expresó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, durante su visita a la entidad hidalguense que gobierna el primero.

Es uno de los mejores gobernadores, de los gobernadores mejores evaluados que ha atendido la pandemia, que ha resuelto de fondo temas de seguridad, que le apuesta a la educación, a la inversión y a la infraestructura", declaró.

El líder priista opinó que Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, "tiene un compromiso pleno con el crecimiento y con la generación de empleo y mientras que en otros estados de la República no hay avance, no hay desarrollo y no hay crecimiento; es un gobierno que le ha cumplido a las familias hidalguenses y que le da prestigio a nuestro partido".

Alito Moreno recorrió las calles de Pachuca, Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca, acompañado de la dirigencia estatal que encabezan Erika Rodríguez Hernández y Julio Valera Piedras, para respaldar a las y los candidatos hidalguenses que contenderán en la próxima elección del 18 de octubre.

También expresó que los logros de Fayad en favor de las familias hidalguenses, serán un factor determinante para que la ciudadanía se incline en favor del Revolucionario Institucional.

Moreno Cárdenas destacó que el espíritu y la unidad son la fortaleza del priismo, por ello, de igual forma reconoció el trabajo de la dirigencia estatal, quien ha puesto orden, disciplina y planeación, lo que ha contribuido a la construcción de bases sólidas que, dijo, llevarán al PRI a buen puerto en las urnas.

Quiero dejarles claro que los priistas tenemos experiencia, porque hoy la experiencia cuenta y cuenta mucho", dijo.

La lideresa estatal, Erika Rodríguez puntualizó que se viven tiempos inéditos, a los que el partido ha sabido adaptarse, han sido tiempos de aprendizaje, donde la cercanía con la militancia y la ciudadanía ha sido determinante para recomponer el camino.

Subrayó que el PRI tiene más de 140 mil afiliados en Hidalgo, quienes son mujeres, hombres, jóvenes, personas adultas mayores, lo que les ha permitido fortalecer la estructura con miras al 18 de octubre.

Por su parte, el secretario general Julio Valera, sostuvo que el reto más importante es demostrar que Hidalgo es el bastión priista de México.

Nuestro trabajo está enfocado en tres momentos: las elecciones municipales de este año que nos impulsarán, las intermedias que nos consolidarán y la elección a gobernador que le demostrará a toda la oposición que somos la mejor opción política en Hidalgo", expresó Julio Valera.

