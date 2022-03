Familias pachuqueñas llevan hasta cuatro meses sin agua

PACHUCA.- Hoy es el Día Mundial del Agua, según la Constitución Mexicana toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal. En la vida de Margarita, Juan y Teresa, la realidad es otra. En diferentes puntos de la capital ellos sufren desabasto.

En Pachuca, algunos habitantes han vivido sin servicio de agua los últimos meses, adaptan el almacenamiento del líquido con cubetas, garrafones y tambos. La situación que vive la capital del estado les molesta y piden a las autoridades que se regularice el servicio.

Margarita vive en Ampliación Santa Julia, desde hace cuatro meses el servicio empeoró y únicamente espera a que las pipas abastezcan, su vida no ha sido la misma desde que dejó de llagar agua corriente a su casa.

Cisternas y tinacos han estado vacíos, ella resaltó en entrevista que no hay más que esperar a que el servicio llegue y si se tarda pide ayuda a sus hijos.

"Llevamos así más de dos meses, sin agua y con la poca que traen en pipas, pero esta no es la primera vez, desde hace como dos o tres años el servicio de agua bajó mucho. Hay que esperar a ver si se llenan los tinacos o las cisternas".

En las últimas semanas, el servicio ha sido casi nulo, el abasto es únicamente con pipas que deben repartirse entre varios vecinos.

La respuesta que les ha dado la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) es que tal vez en dos semanas quede resuelto el problema.

"Así vienen desde hace como un año, que en dos semanas y en dos semanas, yo no los veo convencidos, yo creo que se va a llevar unos meses más. Además, cada que vamos nos dicen cosas diferentes, la vez pasada fue que no hay agua en las presas y por eso no alcanza".

En febrero, la comisión anunció la falta del servicio en diferentes puntos como Aquiles Serdán, Plutarco Elías Calles, Ampliación Santa Julia, El palmar y Ampliación El Palmar.

PERO NO SON LAS ÚNICAS

En el barrio La Surtidora, el agua falta constantemente desde hace más de 10 años. Juan es un comerciante que aprendió a vivir con el mínimo del líquido.

En entrevista narró que el agua es un servicio del que carece la colonia desde hace varios años. Empezó con menos días de abasto, luego con menor presión y actualmente debe apartar agua en tambos para mínimo dos semanas, ya que no cae con presión para llenar tinacos.

"El agua es lo que más nos falta, pero ya aprendimos a vivir con eso o a sobrevivir. Nos bañamos tres días a la semana y si es de los días fríos, una vez a la semana; lavamos los trastes con una tinita de agua, para el baño, ya nunca funcionó de nuevo el tinaco y le echamos una cubeta chiquita, así le hacemos y nos va bien".

Teresa es ama de casa, vive en los alrededores del centro histórico, cerca de la calle Abasolo, para ella el agua es inconstante y en ocasiones sucia, y con mal olor.

Para tomar agua compra garrafones, el resto lo arregla con cubetas en las que resguarda el líquido.

"El agua aquí sale con sedimento negro, como un sarro que se despelleja, mi abuelo me contaba que hace como 30 o 40 años, el agua la traían bien limpia de la Estanzuela y alcanzaba y venía bien limpia, y pues de ahí ya se acabó, ahora no sé de dónde nos traen agua, pero está sucia y apestosa".

Las colonias con reportes de desabasto se acumulan: Saucillo, Chacón, El Arbolito, Patoni, Villas del Álamo, Matilde, Fraccionamiento el Sol, la Herradura, el Centro de Pachuca, y algunas otras forman parte de la lista de reportes.

Los tres mencionaron que el servicio es una preocupación constante, no solo por el desabasto, sino también por el costo, ya que pese a las deficiencias, el recibo debe cumplirse cada mes.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Según la Constitución Mexicana en su artículo 4 "el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos".

Mientras tanto, en el artículo 115, fracción III, se establece la facultad que tienen los municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

"Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales".

La CAASIM argumenta a los vecinos que hay labores de mejora y que es necesario el pago de servicio para invertir en más infraestructura que garantice el abasto.

Para la población, esto queda muy lejos de su vida cotidiana.

"Con lo que dicen no lavamos, ni nos bañamos, ni tomamos agua, dicen lo que quieran, pero seguimos igual".

LA CONMEMORACIÓN

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución A/RES/47/193, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, el cual comenzó a celebrarse a partir de 1993. La propuesta es para tomar acciones de abasto y suministro equitativo para la población.





Fotografías de Sonia Rueda





