Fallece trabajador de Pachuca; ayuntamiento no paga servicio médico, acusan

El alcalde de Pachuca mencionó que el gobierno municipal no tiene dinero para cubrir el servicio médico de los trabajadores sindicalizados. (Foto: Collage)

PACHUCA.- Fidel Trejo Ramírez, trabajador del área de mantenimiento urbano, falleció este miércoles a consecuencia un tumor maligno el cual no fue detectado ni tratado en tiempo y forma pues, acusaron, el ayuntamiento de Pachuca no pagó los servicios médicos de especialidades.

Así lo denunciaron familiares del trabajador, quien en vida realizaba faenas de herrería; estaba asignado a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad de Pachuca. Dejó dos hijos y una esposa desamparados ya que él era el principal proveedor del hogar.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, familiares de Fidel Trejo, quienes por razones personales se reservaron su identidad, indicaron que inicialmente tenía una enfermedad renal crónica y diabetes.

Por falta de estudios y medicamentos que no le hicieron y le dieron, resultó que en realidad lo que le estaba afectando era un tumor maligno. Necesitaba atención médica especial, pero desde mayo está suspendida; tuvimos que llevarlo a un particular, pero no teníamos el suficiente recurso para el tratamiento", expresaron.

Fidel tenía 22 años trabajando en el ayuntamiento. El deceso fue dado a conocer en una esquela que compartió el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) a través de sus redes sociales.

Lee también en LSR Hidalgo: Desde hace un año operan rastro de Pachuca sin permiso, pide edil desalojarlo





Como resultado de la falta de servicio médico y complicaciones de una atención inapropiada, sin dar referencias importantes de salud. El SUTSMP se une a la pena que embarga a la familia Trejo Mata por el sensible fallecimiento de Fidel Trejo Ramírez", se lee en la esquela.

"SÍ TUVO PARA SALIR CON ADELA MICHA"

El pasado martes, el alcalde de Pachuca Sergio Baños Rubio salió en un programa de la ´influencer´ Adela Micha; al respecto, los familiares del trabajador fallecido lamentaron que para ese tipo de promoción sí se tenga dinero y no para pagar servicios médicos de los empleados.

Fidel tenía más de 20 años trabajando para el municipio de Pachuca, pero desde hace meses tenía una incapacidad... es más fácil dar incapacidades que atención. Nosotros nos acercamos con el presidente y el secretario general, ellos nos dijeron que no tienen presupuesto (por eso no se ha pagado el servicio médico especializado), pero vimos que si tuvo para salir con Adela Micha".

Actualmente, el servicio médico para los trabajadores sindicalizados del municipio de Pachuca se da en el Hospital de la Cruz Roja, ubicado al sur de Pachuca; sin embargo, este es solo para consultas generales.





sjl