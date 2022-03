Fachada del Ferrocarril tiene escurrimientos, pátinas bióticas y humedad

PACHUCA.- Ángel Tenoch Vélez García, especialista en restauración de monumentos históricos, informó que la fachada del Centro Cultural del Ferrocarril presenta escurrimientos, pátinas bióticas, falta de junteo y humedad.

El pasado martes, usuario de redes sociales compartieron fo tografías en las que señalaban que la Secretaría de Cultura había intervenido con pintura blanca la fachada de la antigua estación ferroviaria.

Sin embargo, el área de Infraestructura Cultural informó que la base del edificio había sido recubierta con cal para frenar la proliferación de vegetación y para prevenir daños en las juntas constructivas ocasionados por el sol y la lluvia.

Al respecto, Vélez García explicó que la cal no sirve para matar vegetación o agentes biológicos en piedra, pero el material sí se emplea para la protección de cantera.

... la cal sirve porque es un recubrimiento, nosotros utilizamos cal más otros recubrimientos para hacer engobe o aplanado de sacrificio que se utiliza mucho para piedras que ya tienen bastante deterioro y por sus características o valor arquitectónico no se cambian, entonces para mantenerlas pones ese engobe o pátina de sacrificio para poder seguir preservándolas y que aguanten un poco más la erosión, es decir, la que recibe el daño es esta cobertura de pátina o engobe y pues ya no se siguen dañando las piedras, en este caso sí, si la justificación es que es por vegetación no sirve para nada, pero por otro lado es verdad que la cal sí protege a la piedra que ya está ahí".

La fachada de la antigua estación ferroviaria está catalogada como monumento histórico de Pachuca por el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el número 502, también aparece en el inventario municipal e Patrimonio Inmueble del Ayuntamiento de Pachuca con la clave 1348001220.011.

Debido al valor histórico del inmueble, el también maestro en reutilización del patrimonio edificado explicó que en vez del encalado, la dependencia gubernamental pudo haber aplicado otro tipo de técnica a la cantera.

"Yo hubiera utilizado mejor ya un engobe del color de la piedra o un libro fuga o incluso algunos agentes biocidas para atender la aparición o tener controlada la aparición de esta vegetación, pero definitivamente no tiene nada que ver la cal con la vegetación, sí ayuda, pero no tanto, es una mala intervención porque ni siquiera están conservando la imagen del edificio".

El pasado miércoles la Secretaría de Cultura retiró el encalado de la fachada.

PARA ENTENDER MEJOR

-Las pátinas bióticas son películas de carácter orgánico que aparecen en las piedras. Son líquenes, algas o musgos que hacen que cambie el color de la roca.

-La falta de juntas es un problema que presentan los edificios desde su construcción. Las juntas ofrecen a los edificios resistencia y amortiguamiento.

-Engobe es una técnica cerámica decorativa que se utiliza para modificar la coloración de superficies.





