Exvocalista de Elefante llama a unirse a la búsqueda de Mariana

TLAHUELILPAN.- Tras nueve días de la desaparición de Mariana Zavala Escamilla aún se desconoce su paradero, por lo que el ex vocalista de Elefante, Jorge Guevara, hizo un llamado a los mexicanos e hidalguense a unirse para la búsqueda de la joven de 18 años de edad que fue vista por última vez en Tlahuelilpan.

No puedo ni siquiera imaginarme la angustia y el dolor de aquellos padres que tiene desaparecido a una hija o a un hijo”, expresó Jorge Guevara.

Mediante un video, el ex vocalista de Elefante compartió que aparte de la música lo que más ama es a su hijo, a quien declaró como “el motor de todos sus días”, agregó que “en esta pandemia que todos estamos pasando por una situación tan difícil no me hubiera imaginado sin mi hijo...”

Lee más en LSR Hidalgo: Con #NosFaltaMariana, exigen localización de Mariana Zavala

“...sin las ocurrencias, sin platicar, sin los regaños, un hijo para un padre lo es todo… es un dolor insoportable el tener perdido a un hijo”

Por lo anterior, el músico habló de Mariana Zavala Escamilla, la joven hidalguense que desapareció en Tlahuelilpan el pasado 2 de agosto, quien tiene ojos de color café oscuro y cabello largo, ondulado y castaño claro, mide 1.55 metros de altura y peso de 44 kilogramos, según la ficha de búsqueda emitida por la Procuraduría estatal.

Donde quiera que puedan escuchar este mensaje, por favor ayuden a encontrarla (a Mariana), si alguien sabe dónde está, regrésela con su familia que está hecha pedazos”, expresó.

Jorge Guevara explicó que un secuestro o una desaparición son situaciones que afectan a toda una familia, a toda una sociedad, por lo que pidió “de corazón, que nos unamos como mexicanos".

“Por favor hidalguenses, mexicanos si alguien algún dato, ayuden a encontrar a esta muchacha de 18 años".

Y si por alguna razón, Mariana tú estás escuchando este mensaje, tu familia te está esperando en casa”, finalizó.

Cabe recordar, que el pasado 9 de agosto la madre de Mariana encabezó una manifestación por las calles de Tlahuelilpan, en la que exigieron la localización de la joven y la intervención de las autoridades federales en este caso de desaparición.

Asimismo, la tarde de ayer 10 de agosto, usuarios de redes sociales compartieron fotografías e imágenes de Mariana Zavala para visibilizar su búsqueda, así como solicitar su localización a las autoridades estatales.













emh