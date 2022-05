Extesorera buscará juicio político contra Fidel Arce por acoso sexual

PACHUCA.- Yarid Santiago Barrera, extesorera de Epazoyucan, acudió a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) a solicitar la intervención del procurador Alejandro Habib, a fin de poner un alto a las amenazas, abuso de autoridad y aprovechamiento sexual en su modalidad de acoso sexual en su contra.

Acompañada de su abogado, la joven mujer reveló ante medios de comunicación la forma en la cual el alcalde la acosaba, incluso, amenazaba presumiendo tener de su lado al procurador y al gobernador Omar Fayad.

Por tal motivo, además de continuar con la denuncia judicial contra el edil Fidel Arce Santander, emanado del PRI, ante la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la familia de Hidalgo, anunció que acudirá al Congreso local a solicitar un juicio político y una ley para que se realicen periódicamente pruebas de antidoping y psicológicas a los alcaldes que determinen su permanencia en los cargos.

"ME SIGUE "

Afuera de la procuraduría de justicia del estado, Yarid dijo que pese a haber renunciado, Fidel Arce la sigue acosando de una forma "obsesiva", por lo que mencionó tener miedo por su vida, la de su familia y amigos, debido a que, detalló, el edil está armado y regularmente se encuentra en estado de ebriedad.

"El señor me persigue, me sigue a restaurantes, incluso va mi casa en estado de ebriedad...el señor tiene problemas de alcoholismo, siempre está tomado y armado, yo tengo miedo; pido que le realicen pruebas antidoping y psicológicas, pues es mitómano, no es apto para el cargo", expresó.

Por esta situación, la agraviada dijo que ya no sale "ni a restaurantes" porque "ya hasta halcones tengo (espías)", pues aseguró que le han tomado fotografías de los restaurantes a los que va, es decir, "ya no tengo libertad para salir".

"DICE QUE ESTÁ PROTEGIDO"

La exfuncionaria municipal de Epazoyucan refirió que, en varias ocasiones, Fidel Arce la intimidó asegurando que el procurador de justicia, Alejandro Habib Nicolás, es su amigo, así como de secretarios del estado, incluso del alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix y del gobernador Omar Fayad Meneses. "Él me decía que los llevaba a su rancho La Vega, donde se emborrachaban, y bajo ese argumento él se sentía protegido. Ya estoy cansada de que la mujer sea a la que se le trate mal, se le juzgue, que cuando una alza la voz es señalada de 'buscona' o que una es una puta... perdón la palabra, pero no se vale que mi imagen la venga tachando el alcalde creando una cortina de humo", expresó.

"El señor me persigue, pese a que renuncie al cargo, él tiene una obsesión conmigo, me sigue a restaurantes, va a mi casa en estado de ebriedad... lo digo fuerte y quedito: el señor tiene problemas de alcoholismo, pues siempre está tomado y yo tengo miedo", expresó.

TOMABA EN REUNIONES DE TRABAJO

En el testimonio, la extesorera dijo que Arce Santander organizaba las reuniones de trabajo en restaurantes, donde se emborrachaba y agredía a los asistentes; incluso, tenían que intervenir sus escoltas y sacarlos del lugar, para ponerlos a salvo.

"Muchas veces, el alcalde llegaba a mi casa, se saltaba la cerca y pateaba los carros y al siguiente día decía ´perdón, malacopié´ y se justificaba con sus perlas negras... y se volvía a emborrachar... tiene problemas y su área de trabajo la convirtió en una cantina particular", dijo.

Incluso, reveló que en varias ocasiones el alcalde la citaba en restaurantes, supuestamente, para reunirse con otras personas. Sin embargo, al llegar ella ahí, solo estaba él alcalde y comenzaba a cortejarla.

PRUEBAS ANTIDOPING Y PSICOLÓGICAS

La exfuncionaria agregó que acudirá al Congreso de Hidalgo a solicitar el apoyo de los legisladores para que se haga una reforma que incluya en la ley que a los alcaldes se les haga, con regularidad, pruebas psicológicas y antidoping.

"Este señor no es apto para el cargo. Es mitómano y se cree sus mentiras. No es grato estar aquí, me armé de mucho valor para estar aquí y no he dormido, pero ya me cansé, cualquier cosa que le pase a mi familia, amiga y a mí, lo culpo porque tengo miedo de algún atentado... lamentablemente lo conozco, pues estuve cerca de él, no amorosamente, como él lo dice", expresó.

VIAJES, PRODUCTO DE SU TRABAJO

Con factura en mano, así como copias de boletos de avión (de ella y familiares) Yarid Santiago negó que se haya valido de los recursos públicos de Tezontepec de Aldama, donde fue regidora en 2019, para comprar una camioneta y realizar viajes al extranjero.

"Tengo una trayectoria de más de 10 años trabajando en la administración pública. Fui regidora (por el PAN), quizá no es mucha, pero es la primera vez que me enfrentó a una situación de este tipo y ya me cansé de que me difamen", expresó.

La extesorera de Epazoyucan hizo hincapié que no tiene ningún compromiso que genere gastos, como la manutención de algún hijo, pues dijo ser soltera y todo lo que ha ganado como funcionaria lo emplea para ella y para hacer viajes familiares.

"Salió información que según él me la regaló -un vehículo-, con recursos del erario... mi camioneta no me la regaló él ni fue del dinero público. Yo entré al cargo de tesorera el 20 de enero 2021 y mi camioneta fue adquirida el 31 de octubre de 2019, cuando ni siquiera conocía al señor", dijo con factura del vehículo en mano.

En cuanto a los viajes, mencionó que ha viajado con su papá a Agra, India y a Dubái a festejar su cumpleaños. También ha estado en Europa con su prima, desplazamientos que hizo antes de que llegara a la administración municipal.

"Fue muy sonado que, siendo tesorera, me criticaron por viajar a Estados Unidos. Sí, viajé porque me fui a vacunar (contra covid-19) allá, además tengo una amiga que tiene familia allá y llego a ir con recursos propios... no le veo que sea un delito viajar, pues somos solteras y no tenemos compromiso, además lo he hecho en fines de semana y puentes", dijo al mismo tiempo de mostrar las fotografías de las evidencias.

CURRÍCULUM ´DE ESCÁNDALO´

La agraviada leyó lo que dijo "el currículum de Fidel Arce y no precisamente académico", el cual exhibe una serie de "líos" por demandas que enfrenta y escándalos que protagonizó el presidente municipal emanado del PRI.

"Enfrenta denuncias por dos de sus exesposas, tiene cuatro exesposas. En éstas se le acusa de violencia doméstica con tentativa de feminicidio y sustracción de su hija; hay que recordar que fue la policía ministerial a catear su rancho La Vega para rescatar a la menor, fue un caso muy sonado", expresó.

También, como padre, dijo que "a su hija le tiene que hacer una videollamada cada 15 días o un mes estando presente en la misma un psicólogo... yo no me imagino ver a mi padre cada 15 días en una videollamada y con un psicólogo. Si usted no ha sido un padre ejemplar", indicó.

La joven mujer aseguró que no busca un beneficio político o económico, agregando que no se va a detener, y que es muy seguro que Fidel Arce haga "una contra demanda" para negociar tal como lo hizo con la regidora Verónica Jiménez Islas.

También enfrenta demandas por violencia política en razón de género interpuestas por la asambleísta Ángela Delgadillo Ugalde, a quien le quitó su celular para evitar que lo usara dentro del ayuntamiento.

Por último, dijo que en la administración del edil hay 43 demandas laborales, debido a que "el señor despide a diestra y siniestra y sin justificación a las personas"; además, que no les da finiquitos ni partes proporcionales establecidos en la ley.









