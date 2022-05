Extesorera busca juicio político y cárcel para alcalde de Epazoyucan por acoso

PACHUCA.- Yarid Santiago Barrera, extesorera de Epazoyucan, junto con su abogado, Julio Gálvez, promovió ante Congreso local solicitud de juicio político al alcalde Fidel Arce Santander, a quien acusó de usar recursos públicos para acosarla y trabajar en estado de ebriedad.

El oficio fue ingresado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, busca fincar responsabilidades administrativas contra el servidor público, además hay una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) por el delito se aprovechamiento sexual en su modalidad de acoso sexual y allanamiento de morada en contra del alcalde de Epazoyucan.

"Acudimos al juicio político bajo la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de Hidalgo. Lo que buscamos es que el alcalde sea destituido, como saben, el delito de acoso fue derogado por el Congreso. La realidad es que existen estas responsabilidades que cometen estos servidores públicos cuando violan derechos humanos", expresó Julio Gálvez.

En su intervención, Yarid Santiago dijo que fue víctima de acoso por parte del alcalde, quien insistía en cortejarla, pese a que ella asegura que ella, dijo, no se prestó a sus pretensiones; por ello, también la hostigaba laboralmente.

"Al acosarla, utilizaba el alcalde recursos públicos de la presidencia municipal, ya que sus guardaespaldas seguían a Yarid Santiago y a su amiga. Inclusive, uno de sus escoltas confirmó que por órdenes directas del alcalde tenían que seguirlas", agregó el jurista.

Detalló que uno de los episodios que configura el grado de acoso fue que, en una ocasión, Fidel Arce, en presunto estado de ebriedad, se brincó la barda de la casa de Yarid Santiago y pateó un automóvil, por lo que también incurrió en el delito de allanamiento de morada.

El pasado 6 de mayo, la extesorera y su abogado acudieron a la PGJH a reiterar la denuncia penal contra Fidel Arce.

Según la exfuncionaria, pese a que dejó de laborar desde marzo Arce Santander continuaba acosándola de una forma "obsesiva", por lo que dijo teme por su vida, la de su familia y amigos, ya que el edil va armado y regularmente se encuentra en estado de ebriedad.

"El señor me persigue, me sigue a restaurantes, incluso va mi casa en estado de ebriedad... el señor tiene problemas de alcoholismo, siempre está tomado, anda armado y yo tengo miedo; pido que le realicen pruebas antidoping y psicológicas, pues es mitómano, no es apto para el cargo", expresó.

La solicitud de juicio político será turnada a la mesa directiva del Congreso de Hidalgo, quien a su vez la enviará a la Comisión Permanente Instructora, presidida por el diputado Jorge Hernández Araus, para el estudio de la solicitud y en su caso declarar la procedencia del recurso o desecharlo.

"Fidel Arce no es una persona apta para el cargo. Ese señor siempre trabajo en estado de ebriedad y no cuenta con las actitudes suficientes para estar en el cargo, pues en ese estado ha cometido ataques contra mí persona y desconozco si lo ha hecho contra más personas y que por miedo no denuncien... esto es una lucha, hoy puedo ser yo y mañana una hija o prima", concluyó la extesorera.





