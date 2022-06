Explota en Tulancingo cilindro de gas; era recargado de forma ilegal

TULANCINGO.- Por recargar un cilindro de gas LP de forma no autorizada, este explotó y además de daños materiales dejó tres lesionados.

El hecho fue asentado esta mañana al exterior de un domicilio ubicado entre las calles Allende y Chamizal, de la colonia Zapotlán de Allende.

Y es que los encargados de una pipa de reparto acudieron a prestar un servicio, pero accedieron a llenar el contenedor, pese a que está prohibido.

Sin embargo, mientras realizaban la acción el cilindro explotó y el impacto fue tal que derribó el muro de una vivienda.

Además, el chofer y ayudante de la unidad, así como una persona más sufrieron quemaduras y por ello fue pedida la presencia de cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron Bomberos y Protección Civil (PC) municipal para dar atención médica especializada a los lesionados.

A la par, otro grupo de elementos de auxilio realizó la valoración del sitio siniestrado para luego acordonarlo y evitar la presencia de vecinos ante más posibles riesgos.

"PICTELEO" AUMENTA: FEDERACIÓN

Al respecto de lo anterior, el gobierno de México informó que en algunas localidades del país ha ido en aumento la práctica ilegal conocida como "picteleo" a través de autotanques o unidades de reparto.

Sin embargo, precisó que la normatividad vigente prohíbe tal acción, ya sea a equipos de carburación de gas LP en vehículos automotores o tanques portátiles, ya que representa un riesgo para la población.

Pues al no regresar el cilindro vacío a la planta de llenado no se revisan sus condiciones de seguridad para saber si existen daños, fallas o fugas en el mismo previo a ser reutilizado y no causar daños.

cem