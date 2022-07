Existe inequidad en la contienda para renovar sindicato magisterial: CNTE

La CNTE se mueve con dinero propio, tanto, que hemos batallado para que la planilla completa pueda venir (a la conferencia de prensa). Las otras planillas, no sabemos cuánto gasten, pero se ven las grandes cantidades que derrochan para uniformarse todos, estar en salones de lujo; ahí vemos que no hay piso parejo, no se otorgó ningún recurso para nuestra campaña", expresó.