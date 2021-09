Exigen localizar a Lalita, menor de 10 años; acusan falta de indagaciones

PACHUCA.- Con una manifestación exigen a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) localizar a Lalita Dasi R.A., una menor de 10 años de edad que fue sustraída el pasado 24 de septiembre; la madre, Claudia Abril Alvarado, acusa que el Ministerio Público no ha avanzado en las investigaciones y teme que la niña sea sacada del país porque su papá tiene nacionalidad española.

El pasado viernes Lalita fue sustraída de su casa, ubicada en Tulancingo, pero hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado para recabar testimonios o información.

Claudia abril sospecha que la sustracción fue organizada por el padre de Lalita, a quien no es posible localizar porque cambió su número telefónico y dejó la casa que habitaba en la Ciudad de México.

"Se cree que es él por alguien conocido, se sospecha que puede ser el padre, pero hasta el momento no tenemos ninguna certeza de que mi hija esté bien, de que siga en el país, el papá no responde ninguna llamada, no tenemos ninguna noticia después de casi una semana", dijo.

Debido a que el padre de la niña tiene otra nacionalidad, Claudia indicó que el hecho ya fue notificado a la embajada española, pues teme que Lalita sea llevada del país.

En la embajada están al tanto, me parece que se pusieron en contacto con el Ministerio Público para recibir informes y trabajar en conjunto, pero hasta el momento son las autoridades mexicanas las que tienen que hacer su trabajo".

Durante la manifestación pacífica que familiares de Lalita realizaron afuera de la Procuraduría, Claudia también indicó que tiene claro que su caso no es el único, pero llamó a las autoridades a investigar y dar seguimiento.

Yo creo que piensan que como es una situación familiar no hay delito que perseguir y lo están dejando, tan claro es que ya lleva una semana y no se sabe nada de mi hija (...) Aunque sea el padre no hay forma que justifique que sea sacada así una menor, hay instancias legales a las que se pueden recurrir, ninguna persona tiene derecho a sustraer a un menor así, sea el padre, sea quien sea".

LA SUSTRACCIÓN

La mamá de Lalita narró que ha recabado información por cuenta propia y con ayuda de sus familiares, amigos y vecinos. Su hija fue sacada de casa el pasado viernes entre las 7:20 y las 7:45 de la mañana, mientras ella dormía.

Indicó que dos hombres se la llevaron cargando y afuera del domicilio dos vehículos con más personas al interior ya los esperaban. Claudia estima que, en total, eran seis personas.

Se presume que fue en complicidad con alguien conocido, ya que cuando la meten al carro, mi hija abraza a una mujer de cabello lacio, no se le ve el rostro y de ahí se van".

Claudia consideró que en el caso también intervino una mujer que semanas previas llegó a su casa a rentarle un cuarto, pero que se llevó sus pertenencias sin avisar y que hasta el momento no responde llamadas.

La ficha divulgada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH), describe a Lalita como una niña con cabello lacio a media espalda y de tonalidad castaña, sus ojos son café claro y mide 1.53 metros de estatura.

Como seña particular, tiene perforaciones de arete en el lóbulo de ambas orejas y marcas blancas desde los hombros hasta los codos.





