Exigen detención de empleada de guardería por presunto abuso sexual

MINERAL DE LA REFORMA.- Padres de familia del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) ubicado en la colonia Chacón demandaron la detención de una persona que presta su servicio social, señalada por presunto abuso sexual.

Sheila Álvarez, madre de una menor de cuatro años, describió que antes de salir a las vacaciones de Semana Santa, la niña comenzó a presentar síntomas como no querer asistir al plantel, temor e irritabilidad.

Relató que la menor reconoció a su agresora frente a psicólogos y la directora del CAIC –el cual depende del DIF Municipal—, pero la servidora se negó a abordar el asunto y revictimizó a la menor, pese a que el lunes se interpuso una carpeta de investigación en la procuraduría.

"Cuando yo vine con la directora a qué me diera una solución y me proporcionara el nombre, no me lo quisieron dar y aparte mi hija parecía que era quien había agredido y la agresora parecía la agredida".

Señaló que la imputada se encuentra realizando su servicio social, pero desde el inicio de cursos las autoridades no la presentaron ante los paterfamilias como parte de la plantilla, para desempeñarse como auxiliar.

No sé si sigue en funciones, se emitió un oficio para que se girara la orden de aprehensión, pero el Ministerio Público dice que no es posible porque no la agarramos en el hecho (en flagrancia)".

MALTRATOS Y MÁS CASOS

La afectada mencionó que no se han confirmado más casos de abuso sexual, pero algunos padres y madres se acercaron a ella para informarse sobre los "signos de alerta" y reconocieron algunos.

"Coinciden las mismas fechas en qué sus hijos no querían venir a la escuela, que le daba miedo, que se hacía del baño, lo mismo que decía mi hija que la escuela ya no era divertida, lo externan con sus papás, pero no les han dicho como tal".

Además, los menores refieren que los tutores del plantel les pegan, los obligan a comer y los maestros les hablan de forma inadecuada.

Los padres se concentraron al interior y las clases se suspendieron para exigir la atención al problema.

