Exgobernadores arropan a Carolina Viggiano en cierre de campaña en Pachuca

PACHUCA.- "Frente a la calumnia y difamación, nosotros hemos respondido con propuestas y soluciones. Por ello, seré una gobernadora que va a trabajar 24/7, no voy a descansar y quiero decirles aquí que estoy dispuesta a dar mi vida por Hidalgo".

Así lo expresó Carolina Viggiano Austria, candidata al gobierno de Hidalgo por la coalición Va por Hidalgo (PRI, PAN y PRD), durante su cierre de campaña que concluyó con un concierto del grupo Bronco.

La abanderada tricolor señaló que durante 60 días de campaña recorrió los 84 municipios de Hidalgo en donde escuchó a la ciudadanía "sin barreras ni vallas y con paciencia".

"He escuchado a todos, estrechando la mano a los campesinos con quienes me he comprometido a amplificar el presupuesto, a poner parques de maquinaria en las regiones, pues el campo no estará abandonado más", expresó.

"NOSOTRAS SÍ VAMOS A HACER HISTORIA"

En el mensaje, Viggiano Austria se refirió al papel que juegan las mujeres en la historia del país y del estado, aseveró que con su respaldo ella será la primera gobernadora del estado.

"Quiero decirles a las mujeres que han llorado en mi hombro durante este proyecto, que no van a estar solas, para ello tienen a ´La Contenta´, para apoyarlas en su economía familiar, capacitación de empleo y el autoempleo; por eso, quiero decirles a las mujeres de Hidalgo que hoy hemos caminado juntas para colocar a una de las nuestras en la gobernatura, hoy nosotras ´vamos hacer historia´, compañeras el PRD, PAN y del PRI", aseveró.

LLAMA A DEFENDER EL VOTO POR VOTO

El evento de la priista, que incluyó un concierto de música grupera, congregó a más de 15 mil personas en la Plaza de Toros Vicente Segura, en Pachuca. La candidata dijo que la militancia llegó con sus propios medios, que muchas personas se quedaron afuera y les agradeció su solidaridad y apoyo.

Hizo un llamado a cerrar filas para que el próximo domingo 5 de junio, día de la elección, sea una jornada ejemplar.

"Quiero pedirles que vayan con sus familias y les digan que nosotros tenemos que defender el voto por voto, es una fiesta de la democracia y vamos a decirle a Morena que aquí no nos van a arrebatar nada, esta es la verdadera encuesta y la más importante es el domingo".

DIFIERE DEL GOBIERNO FEDERAL

La candidata de Va por Hidalgo señaló que a lo largo de la campaña ha escuchado "historias inspiradoras pero también desgarradoras" de gente que sufre de la violencia y pobreza.

"Eso nos duele, lo que está ocurriendo en el país, pues este gobierno ha convertido la canasta básica en una de lujo. Hoy tenemos que sacar adelante a Hidalgo y lo voy a hacer con el corazón y por amor a Hidalgo, porque se merece la pena trabajar y por ello quiero que me ayuden a salvar a nuestro estado de esa amenaza que es Morena", dijo.

Al finalizar su discurso, el grupo musical Bronco cerró el evento partidista del PRI, PAN y PRD.





