Exdirectora de Yoli Tellería continúa cobrando pensión de 28 mil pesos

PACHUCA.- Quedó inconclusa la cancelación de la pensión de Teresa Martínez Barrera, exdirectora de Recursos Humanos, quien obtuvo una compensación mensual de 28 mil pesos por trabajar 3 años, 4 meses y 29 días en la administración de Yolanda Tellería Beltrán.

Aunque Hugo Armando Vázquez Reséndiz, director Jurídico de Pachuca, dijo que se había cancelado la pensión de Martínez Barrera en la sesión de cabildo del 5 de agosto de 2021.

Sin embargo, en esa ocasión sólo inició el proceso administrativo para la cancelación de la pensión y no fue cancelada, como declaró el funcionario.

Este día, sin convocatoria a medios de comunicación ni transmisión en sus redes sociales, el cabildo de Pachuca sesionó para abordar la resolución emitida en el Procedimiento Administrativo 05-2021-I-A, para cancelar el convenio de pensión otorgado por la anterior alcaldesa a favor de Teresa Martínez.

Lee también en LSR Hidalgo: Policías y huachicoleros suman ocho enfrentamientos en Cuautepec, Hidalgo

Antes de que el punto fuera votado, Liliana Mera Curiel, síndica jurídica procuradora, alertó que la Asamblea Municipal no está facultada para aprobar la cancelación del convenio de pensión, sugerido por la Coordinación Jurídica de Pachuca, por lo que pidió se revise y analice la vía correcta.

"Esta pensión, reitero, sí es ilegal, pero no es correcto tratarlo administrativamente pues, desde un análisis jurídico, no es la vía correcta, además que no hay un fundamento en la Ley Orgánica Municipal como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sea el cabildo quien tenga la facultada de revocar el convenio", expresó.

Al inicio de la administración de Yolanda Tellería, Martínez Barrera tuvo un sueldo de 23 mil 559 pesos al mes con el grado de Directora D; sin embargo, a partir de enero de 2019 su dieta aumentó a 26 mil 178 pesos mensuales con el grado de Directora F.

"Si bien, el resolutivo se fundamenta en el artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo, no es suficiente justificación legal para que este cabildo revoque y actúe como autoridad", dijo la síndica jurídica.

Dijo que en el artículo 151 constitucional y el artículo 156 de la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo, no justifica las pretensiones de la asamblea.

"Desde un punto de vista jurídico y correcto, la vía correcta para atender este tema, que reitero, es ilegal, es mediante un Juicio de Lesividad (promovido ante el Tribunal Superior Administrativo)", añadió.

Esto bajo la premisa de que Martínez Barrera pudiera defenderse e impugnar la cancelación de su pensión, pues, si gana el asunto, el ayuntamiento de Pachuca no tendrá posibilidad de promover un juicio de amparo.

Lo anterior es porque nosotros estamos actuando como autoridad y no está justificada ni en la constitución ni en la Ley Orgánica, pues, al iniciar un procedimiento administrativo, hace que sea improcedente el juicio de amparo", dijo.

Por mayoría de votos se turnó el asunto a las comisiones de Gobernación y Jurídica para hacer un análisis más profundo.



El regidor Ricardo Islas Salinas, de Morena, quien realizó la transmisión de la sesión de cabildo desde sus redes sociales.





sjl