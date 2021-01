Excandidato recibe vacuna sin estar en primera línea

PACHUCA.- Javier Gómez Pichardo, excandidato a regidor por Movimiento Ciudadano en 2020 y exaspirante independiente a alcalde de Atitalaquia en 2016, publicó en redes que había recibido la vacuna contra covid-19 y reconoció que no estaba en primera línea.

El ciudadano señala que entró en 2012 a laborar en Petróleos Mexicanos (Pemex), donde determinaron que era candidato para recibir la dosis, aunque no se encontraba trabajando por el momento; incluso, señala que antes de las campañas de ayuntamientos le tocó cubrir a una compañera que se contagió.

"Llevo 7 meses sin trabajar en el hospital, en esos meses incluso estuve en una campaña, recientemente en las protestas. Puedes ver las redes y las fotos que yo mismo subo y jamás dejo de traer puesto un cubrebocas. Ojalá fuera influyente como tú mencionas. Seguro no estamos en la primera línea pero escucha, no es por falta de ganas. En conclusión, y aquí seguro pecaré de soberbio me gane a pulso durante 9 años que hoy me tomen en cuenta".

Sin embargo, el ciudadano menciona que es una orden de los directivos del Hospital de Pemex, toda vez que todo el personal pertenece al sector salud y tras un cuestionario se le consideró candidato.

Ya la cagué en aceptarla, se la hubiera cedido a un médico. Al final fue una indicación en mi trabajo. Gracias a Dios ya estoy vacunado, no tengo nada más que decir".

Cabe recordar que esta semana las autoridades de Salud por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispersaron 9 mil 750 dosis de la vacuna Pfizer para el personal médico que está en la primera línea de combate contra el covid-19, como enfermeras, médicos, camilleros y paramédicos.









