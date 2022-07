Evita Julio Valera opinar de la iniciativa de Alito para "armar a mexicanos"

PACHUCA.- Julio Manuel Valera Piedras, diputado y presidente del PRI en Hidalgo, evitó hablar de la iniciativa de su homólogo nacional, Alejandro Moreno, para facilitar la venta de armas en México pero dijo que Morena tiene al país en una espiral de violencia.

"No creo que la violencia se resuelva con más violencia. Lo que sí creo es que se debe de discutir el tema y plantearlo desde todas las aristas, la estrategia no ha funcionado; por ello, hay que y analizar para descartar aquello que no funcione y encontrar lo que sea posible para mejorar la seguridad", expresó.

Al concluir la sesión, Valera Piedras fue cuestionado sobre la iniciativa de Alito Moreno para permitir que los mexicanos puedan portar armas de fuego de alto calibre.

"Para dar una opinión, necesito las notas y ´la tripa´ de lo que se está planteando y cómo se plantea. En lo que sí estoy de acuerdo y reconozco a mi partido y mi presidente, es el llamamiento a evitar que el país, en las manos de Morena, siga en este espiral de inseguridad que nos amenaza a todos", expresó.

Consideró que el planteamiento del líder nacional del PRI fue más una posición o llamado de atención por la violencia en la que atraviesa el país.

"Estamos viviendo momento críticos y complicados en materia de inseguridad que el Estado no está atendiendo. Tenemos la mayor violencia y número de feminicidios y homicidios y algo tenemos que hacer, pues el estado no está cumpliendo con su atención", indicó.

Incluso, Julio Valera, recordó el pronunciamiento del Papa Francisco para atender la violencia en México, después de que fueran asesinados dos sacerdotes jesuitas en una iglesia por El Chueco, un operador del Cartel de Sinaloa.





