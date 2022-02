Estudiantes de UAEH marcharán el lunes para exigir regreso a clases

PACHUCA.- Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se concentrarán este lunes a las 9:00 en las Torres de Rectoría y marcharán a Abasolo para demandar el regreso a clases presenciales de manera paulatina.

Esto debido a que existen carreras que requieren prácticas en las aulas, alumnos foráneos también realizaron gastos y no fueron avisados con suficiente anticipación, además de que en otros niveles educativos más bajos se retomaron las actividades.

"Se me hace injusto que niños de secundaria, primaria y hasta de kínder estén regresando, los más mayores tenemos la capacidad de mantener la sana distancia y que debemos tener el cubrebocas", dijo uno de los jóvenes que participó en una reunión por redes para organizar lo que denominan #HuelgaUAEH.

Aunque el 7 de febrero era la fecha prevista para el regreso a clases presenciales, en un mensaje el rector Adolfo Pontigo Loyola informó que en los programas elementalmente prácticos se retornará el 21 de febrero de manera gradual, siempre y cuando el semáforo epidemiológico, actualmente en amarillo, no pase a rojo.

Participantes manifestaron que algunos alumnos o ellos mismos provienen de Matamoros, Tamaulipas o Veracruz.

En carreras del Instituto de Ciencias Agropecuarias (Icap), los quejosos se manifestaron para contar con clases presenciales debido a que las licenciaturas requieren prácticas profesionales. Otra es Trabajo Social, donde una de las asistentes externó que se perdieron dos semestres de prácticas por la pandemia y ha estudiado en línea por dos años.

En la carrera de Enfermería he ido dos veces al instituto, no tenido prácticas y dos veces he ido a buscar la renta. Es la molestia de los papás, yo los entiendo, sé que es mucho gasto. Lo otro es la actitud de los maestros, hay algunos que dicen: a mí no me importa si vienes de fuera, te presentas a clases porque si no, no te puedo validar tu calificación".

En Química y Alimentos el ingreso al laboratorio representa el 90 por ciento de las prácticas de la carrera, refirió una alumna.



Una de las madres de familia presente recomendó a los jóvenes elaborar un pliego petitorio para el retorno seguro, que sea entregado a las autoridades universitarias.

Otra usuaria pidió "ponerse las pilas" y reunir testimonios de compañeros afectados por la cancelación, ya que no es suficiente que el motivo de la huelga sea la empatía con los foráneos.

Asimismo, una estudiante mostró desacuerdo con que las prácticas se autoricen uno o dos días por el gasto que representan el traslado y la manutención.





sjl