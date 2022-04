Esto dice Berganza de Taxi Contigo, basura y tren al AIFA

MINERAL DE LA REFORMA.- Respecto de tres proyectos futuros para Hidalgo como Taxi Contigo, que el gobierno del estado asuma la competencia de los municipios para la recolección de basura y un tren al aeropuerto, Francisco Xavier Berganza Escorza, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, señaló que se requieren estudios y consultas, cuidar si hay un negocio debajo, además de priorizar temas como pavimento de calles.

El último trimestre de 2021 el gobierno estatal implementó el programa Taxi Contigo, el cual consiste en cambio de cromática, uso de una aplicación móvil y taxímetro para las unidades del servicio público, la operadora Sistemas Integrales de Movilidad Hidalgo SAPI de CV contempló en su primera fase Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tula, Tepeji y Tizayuca.

"Yo creo que un grave error en esto es tomar decisiones unilaterales, necesitas la opinión de especialistas, ejemplos, lo que ha pasado en otros lados, independientemente del criterio propio porque he escuchado opiniones distintas de un lado y de otro, yo lo que estoy pidiendo es vamos a sentarnos", explicó en entrevista.

VER EL TRASFONDO EN EL TEMA DE LA BASURA

Respecto de la basura, las asambleas municipales de municipios que tiran su basura en el relleno sanitario El Huixmí, como la capital, Mineral de la Reforma y Zapotlán de Juárez aprobaron una concesión a 20 años para la disposición de residuos, así como un convenio para ceder su facultad sobre este servicio para que el gobierno de Hidalgo se haga cargo de él.

A la par, la Secretaría de Medio Ambiente emitió dos licitaciones para realizar estudios y realizar el saneamiento del mismo, ganados por Pontones & Ledesma SC.

"Tenemos que focalizarnos porque hay algunos municipios donde sería bueno, por la falta del servicio y por lo mal que se ha hecho, y en otros lugares donde está bien. Hay que ver el trasfondo, eh, yo siempre que el gobierno del estado dice algo, es porque hay un negocio debajo, hay que ver quién está detrás, qué quieren hacer, si no están concesionando algo, hay que revisarlo, pero se me hace muy delicado, siempre que se propone algo para todos los municipios, como lo del predial, si hay un trasfondo, ganar, ganar. La basura tiene muchas más ventajas, que desventajas".

Después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el 21 de marzo, cobró relevancia la implementación de un tres que conecte el sur de la capital con municipios de Hidalgo y Estado de México, hasta llegar a la terminal.

TREN NO ES MALO, PERO HAY PRIORIDADES

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 contempló 20 millones 428 mil 76 pesos para realizar el estudio para un tren que conecte el aeropuerto de Santa Lucía con la zona de Téllez, en Zempoala, pero no se llevó a cabo, según los reportes de avance financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la obra cuyo proyecto costaría en total 40 millones 856 mil 152 pesos.

El asunto también fue retomado por Alma Carolina Viggiano Austria, candidata de Va por Hidalgo, quien promete un polo de desarrollo.

"Yo creo que en este momento, en mi caso, yo me pondría a arreglar las calles, a tener mejores calles, arreglar drenajes, los servicio esenciales de la gente, que están tan rezagados. No digo que no esté bien, el problema es un tema de una reingeniería financiera, ojo, hay que ver el endeudamiento del estado", externó.

Además, está programado un tren, que viene de la presidencia de la república, para el aeropuerto, obviamente si tuviéramos la cantidad de recursos que todos anhelamos, suena bastante bien. El tema es tener los recursos y que prioridades hay".

