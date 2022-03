Este lunes, traslados por la México-Pachuca se redujeron a la mitad

PACHUCA.- Esta mañana, Enrique Gómez salió minutos antes de las siete de la mañana para entrar a su trabajo a las 10:00 horas, en la Ciudad de México. Calculó que con las obras de la carretera México-Pachuca, y la inauguración del AIFA tardaría mucho en llegar. El traslado le tomó 50 minutos, la carretera lució casi vacía y con pocos autos.

En semanas anteriores, él tardaba hasta tres horas o más en llegar a su trabajo en la Ciudad de México, con las obras que alentaron el flujo vehicular las últimas semanas su trayecto fue del doble de tiempo, por lo que tuvo que cambiar su hora de entrada.

De las 8:30 que es su hora de ingreso, pidió un cambio para entrar a las 10 y salir de su oficina después, este cambio le permitiría librar los retrasos en el tiempo que originaron los recientes desvíos de carriles.

Esta mañana, la situación fue diferente, lejos de encontrar el tráfico al que ya se había habituado, la carretera estaba libre, tardó 50 minutos en llegar a la capital del país.

Por un momento pensé que me había equivocado y que a lo mejor era domingo y yo no me había dado cuenta. Vi mi celular porque pensé que estaba mal el día o la hora. Pero no, llegue a la ciudad dos horas antes".

Relató que cómo él, había otros conductores que se notaban extrañados de notar vacía esta vía carretera "nos volteábamos a ver con cara de Quién sabe qué pasó".



Las tres últimas semanas, esta carretera tuvo un flujo vehicular lento, por las obras de ingreso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y ampliación a la autopista. Las personas que viajaban por este trayecto tardaban hasta cinco horas en llegar a su destino.

"Supongo que también tiene que ver con el puente, al rato en la noche ya que regresen a todos a ver cómo está, pero de primer vistazo se veía bien, la verdad sí quedó bien, aunque, las últimas semanas era un caos, hubo choques, todos nos mentamos la madre y de paso también la presidente, porque sí fue demasiado tiempo ahí atorados".

Él espera que el resto de la semana, se mantenga fluido y sin ningún inconveniente, sobre la obra del nuevo aeropuerto y el beneficio a la sociedad dijo: Nunca en mi vida me he subido a un avión, así que no sé".

Otras personas confirmaron el paso libre, de Tecámac a Pachuca, otros usuarios reportaron un trayecto de una hora 15 minutos, antes era un promedio de tres horas. "Ahorita sí fue muy rápido hasta me sorprendí, preveía llegar a Pachuca como a las 12, pero llegué antes de a las 11", dijo José Antonio, quien viajó del Estado de México a Hidalgo.

En redes sociales, destacaron los comentarios sobre lo vacía que estaba la carretera y el tiempo corto de traslado. Cabe destacar que por la carretera de Pirámides–Ciudad de México, el tráfico fue fluido.





sjl