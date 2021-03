Este es el nuevo Hoy No Circula; vigente a partir del lunes 8 de marzo

PACHUCA.- A partir del lunes 8 de marzo entra en vigor el nuevo calendario Hoy No Circula Sanitario en Hidalgo, derivado del cambio de semáforo epidemiológico a color amarillo en algunos municipios de la entidad, por la disminución del número de contagios covid-19.

Con base a ello, el programa dejará de funcionar en 26 municipios y permanecerá solamente en ocho: Huejutla, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeji del Río, Tizayuca, Tulancingo y Tula de Allende, considerados como zonas de alto riesgo de contagio del virus Sars-Cov2.

En estos lugares se modifica el programa a un 33 por ciento para reducir la movilidad y se restringe la circulación tomando en cuenta el último dígito numérico de la placa vehicular, quedando de la siguiente manera:

Los días lunes no circularán los vehículos cuya matrícula termine en los números 5 y 6. Los martes, no circulan los autos con terminación 7 y 8; mientras los miércoles están fuera de circulación las placas con terminación numérica 3 y 4. Los autos con la terminación 1 y 2 no circulan en jueves y 9 y 0 no circula en viernes.

Para los fines de semana, el sábado se divide para los que terminan en 1,3, 5, 7 y 9 que no circulan el primero, tercero y quinto sábado de cada mes; 0, 2, 4, 6, 8, el segundo y cuarto sábado del mes. El domingo queda como día libre, todos circulan.

Imagen sitio gobierno de Hidalgo

Asimismo, el lunes entran en vigor nuevas medidas sanitarias para apertura de comercios como billares, boliches, salones de fiestas, ferias, casino, balnearios, pueblos mágicos y otros considerados de actividades no esenciales, mismas que se darán a conocer una vez que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), informó Alejandro Efraín Benítez Herrera, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).

QUEDAN EXENTOS DEL HOY NO CIRCULA ESTOS MUNICIPIOS

Las zonas geográficas en las ya no funcionará el programa implementado para inhibir la movilidad porque pasaron a naranja son: Actopan, Ajacuba, Apan, El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Epazoyucan, Huasca, Huichapan, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mixquiahuala y Omitlán.

Así como Progreso, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tecozautla, Tepeapulco, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán y Zempoala.

Al corte del jueves 4 de marzo la entidad reportó un acumulado de 34 mil 922 casos positivos de covid-19 y 5 mil 477 defunciones como consecuencia de esta enfermedad.

jgp